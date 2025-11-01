Xabi Alonso pide a Florentino Pérez que lo venda porque se ha convertido en una carga para el Real Madrid

Xabi Alonso ha trasladado a Florentino Pérez una decisión firme: Raúl Asencio se ha convertido en una carga para el Real Madrid y su continuidad no es viable. El técnico considera que el delantero no aporta lo esperado, ni en términos de rendimiento ni en actitud dentro del vestuario. A pesar de ser un jugador de proyección y con talento demostrado en categorías inferiores, Asencio no ha conseguido adaptarse al estilo exigente que Alonso impone en el primer equipo.

Los problemas de Asencio se centran en varias áreas. En primer lugar, su irregularidad en los entrenamientos y partidos ha generado desconfianza. En ocasiones, el delantero muestra destellos de calidad, pero de forma esporádica, y en momentos clave del equipo su rendimiento se diluye. Además, Alonso considera que su falta de compromiso defensivo y su desconexión en la presión colectiva afectan negativamente al balance del equipo. El entrenador cree que, para mantener la competitividad y la armonía en el vestuario, la mejor opción es buscarle una salida inmediata.

Opciones de salida y futuro inmediato

La dirección deportiva ya ha empezado a explorar alternativas para desprenderse de Asencio. Su mercado es amplio: varios clubes de LaLiga y de la Serie A han mostrado interés en incorporar al delantero, conscientes de que puede ofrecer calidad ofensiva si encuentra continuidad y confianza. La idea del Real Madrid es concretar un traspaso que permita al jugador reactivar su carrera, mientras que el club recupera parte de la inversión realizada.

Otra posibilidad que se estudia es una cesión con opción de compra, lo que permitiría a Asencio tener minutos en un equipo competitivo y, al mismo tiempo, darle al Real Madrid una salida segura sin comprometer la plantilla. Esta opción es especialmente atractiva para clubes que buscan un refuerzo inmediato en la delantera sin comprometerse a un gasto elevado.

Alonso, decidido con el equipo que quiere contar

La decisión de Xabi Alonso refleja su determinación de moldear un equipo en el que todos los jugadores estén comprometidos al máximo nivel y en sintonía con sus exigencias tácticas. La venta de Asencio no solo aliviaría la carga deportiva, sino que también enviaría un mensaje claro al vestuario: el técnico prioriza la actitud, la entrega y la regularidad por encima del nombre o del potencial individual. El Real Madrid confía en que esta medida permitirá reforzar el grupo y mantener la competitividad en todas las competiciones.