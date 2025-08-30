Haaland, más cerca que nunca del Real Madrid para 2026

La posibilidad de que Erling Haaland vista de blanco está más viva que nunca. La confirmación proviene de una fuente institucional: Rafaela Pimenta, su agente y excolaboradora de Mino Raiola, ha reconocido abiertamente el interés del Real Madrid. Aunque la conversación en sí se centraba en otro talento —el mediocentro mexicano Gilberto Mora—, Pimenta subrayó que, mientras el club presidido por Florentino Pérez mira al presente, también no deja de mirar al futuro, sugiriendo a Haaland como una estrella que podría llegar a corto plazo.

La presencia de Haaland en la agenda merengue lleva tiempo entre rumores y planes internos. Su proyección letal en Manchester City y su cláusula de salida prevista para 2026 alimentan ese interés. Todo indica que el club blanco ha activado su modelo habitual: mentalizar al jugador, sentar las bases de una negociación y planificar una operación de alto impacto para esa ventana estival.

El plan 2026 que puede culminar en la llegada de Haaland

Real Madrid está perfilando el fichaje más ambicioso del próximo verano. Xabi Alonso ya ha reforzado el equipo con talentos como Mbappé, y Haaland representaría la guinda ofensiva al proyecto. La idea no es improvisada, sino que persigue construir un tridente temible en Europa.

El club trabaja de manera discreta, consciente de la magnitud de la operación. Los movimientos de Manchester City también juegan a favor: Haaland tiene contrato hasta 2027, pero su cláusula para el extranjero podría activarse en 2026. Si las condiciones se dan, Madrid tendría luz verde para abordar una negociación millonaria.

El Real Madrid y Haaland podrían cerrar su acuerdo más ambicioso en el mercado veraniego de 2026

A nivel interno, tanto la directiva como el staff técnico ven en La Liga el lugar para aportar un desafío nuevo al delantero noruego. El club también se prepara para encajar este fichaje en la masa salarial y estructura deportiva. Florentino, además de lo deportivo, sabe que completar este tridente sería una jugada maestra, mediática y estratégica.

En definitiva, el fichaje de Erling Haaland ya no es una fantasía: es una apuesta meditada para la temporada 2026. Si todo sigue el guion previsto, el Real Madrid podría protagonizar el fichaje más impactante del siglo XXI en Europa.