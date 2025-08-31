Huijsen se está cansando de taparle las vergüenzas, no está bien, empieza a ser un problema en el Real Madrid

El Real Madrid vive días de calma aparente en lo deportivo, pero dentro del vestuario hay situaciones que empiezan a preocupar al cuerpo técnico de Xabi Alonso. Una de ellas tiene como protagonistas a Dean Huijsen y Raúl Asencio. El joven central neerlandés, fichado para apuntalar el futuro de la defensa, se ha convertido en un jugador clave, pero también en alguien que carga con responsabilidades que no le corresponden.

En las últimas semanas, Huijsen ha tenido que “tapar” las carencias de Asencio en los entrenamientos y en los minutos de juego que le concede el entrenador. El delantero, lejos de mostrar compromiso, se ha convertido en un quebradero de cabeza para sus compañeros. Fuentes cercanas al vestuario hablan de un futbolista descentrado, con la cabeza en otro sitio, incapaz de mantener la concentración y de aportar lo que se espera de un jugador del Real Madrid.

Raúl Asencio, un lastre en los entrenamientos

Los técnicos coinciden en que Raúl Asencio no ofrece el nivel mínimo exigible para formar parte de una plantilla como la blanca. Su falta de intensidad, su bajo estado físico y una actitud errática en los entrenamientos generan malestar. Para futbolistas como Huijsen, que sí trabaja con disciplina, se convierte en una situación incómoda tener que compensar constantemente los fallos de un compañero que no pone el mismo esfuerzo.

El delantero no solo falla en lo táctico y en lo físico, sino también en lo mental. Se le ve desconectado, sin hambre competitiva, algo que choca con la exigencia y la ambición del resto del vestuario. Esta diferencia de compromiso empieza a ser insostenible y provoca que las miradas se dirijan hacia él como un problema a resolver en el corto plazo.

La paciencia de Huijsen tiene un límite

El central neerlandés, a pesar de su juventud, se ha ganado el respeto de la plantilla y de Xabi Alonso. Sin embargo, Huijsen no entiende por qué debe cargar con las carencias de un jugador que no responde. Su paciencia se agota y el vestuario lo percibe: los gestos de desaprobación y la falta de química con Asencio ya son evidentes.

Si Raúl Asencio no da un giro radical, el Real Madrid podría plantearse seriamente su salida. En un club de máxima exigencia no hay sitio para quienes no rinden, y el delantero empieza a convertirse en un peso muerto dentro de un vestuario que pide unión, compromiso y rendimiento inmediato.