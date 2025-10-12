Huijsen y Arda Güler, claves, el Real Madrid juega el as en la manga: vuelve

En Valdebebas hay una sensación de movimiento. El Real Madrid, que atraviesa semanas de análisis y reajustes, ha encontrado en Brahim Díaz una respuesta inesperada. Mientras Huijsen consolida su presencia en defensa y Arda Güler recupera protagonismo en ataque, Xabi Alonso ha decidido reactivar al malagueño como su “as en la manga”.

Brahim, que había perdido peso en las rotaciones, vuelve a ser considerado un elemento esencial. Su inteligencia en espacios reducidos, su capacidad para romper líneas y su chispa en los metros finales son atributos que el equipo estaba echando de menos. En un momento en que la plantilla parece acusar la falta de frescura, la figura del media punta andaluz se presenta como un refuerzo de lujo sin necesidad de acudir al mercado.

Brahim, la carta escondida de Xabi Alonso

Xabi Alonso valora especialmente su polivalencia. Puede actuar por dentro, por detrás de la punta o en cualquiera de las bandas, adaptándose a distintos esquemas. En el entrenamiento, el técnico tolosarra ha mostrado especial atención a su conexión con Arda Güler, consciente de que la sociedad entre ambos podría ser una de las claves de la segunda mitad de la temporada.

El as en la manga ya está sobre la mesa. Ahora depende de Brahim Díaz demostrar que puede ser mucho más que una alternativa: la pieza que impulse al equipo en el momento decisivo.

El mejor fichaje es recuperar a uno de los tuyos

El Real Madrid no planea grandes incorporaciones en invierno, y esa contención puede beneficiar directamente a Brahim. “El mejor fichaje es recuperar a uno de los tuyos”, dicen en el club, donde confían en que su explosión llegue en el momento justo. Con jugadores como Rodrygo o Vinícius mostrando altibajos, el malagueño ofrece frescura, desborde y una actitud ejemplar que gusta mucho a Xabi Alonso.

Huijsen y Arda Güler están siendo parte del cambio de rumbo del equipo, pero la verdadera apuesta puede ser Brahim. Si el técnico logra encajarlo de forma definitiva en el once, el Real Madrid habrá encontrado en su propio vestuario la solución que buscaba fuera: talento, compromiso y desequilibrio.