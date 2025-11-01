Huijsen y Arda Güler han sido los primeros en saber que se va, no seguirá en el Real Madrid, está harto

Rodrygo Goes ha decidido tomar cartas en el asunto y trasladar su malestar al vestuario. Los primeros en conocer su decisión han sido Huijsen y Arda Güler, quienes han sido testigos directos de la sinceridad del brasileño. Según fuentes cercanas al club, Rodrygo les confesó que está harto de su situación en el Real Madrid, de la falta de protagonismo y de no recibir los minutos que considera que merece para seguir evolucionando como jugador.

Esta comunicación ha sido un gesto de transparencia dentro del vestuario, pero también evidencia la tensión que existe entre Rodrygo y la planificación deportiva del equipo. El delantero se siente estancado, a pesar de su calidad y de las temporadas destacadas en las que ha participado, y considera que es el momento de buscar nuevos horizontes para su carrera.

Situación contractual y posibles salidas

Rodrygo tiene contrato vigente con el Real Madrid hasta 2027, con opciones que podrían extender su vinculación un año más si ambas partes lo acuerdan. Aun así, la falta de confianza de Xabi Alonso y la irregularidad en los minutos disputados esta temporada han hecho que el jugador replantee su futuro. Hasta el momento, Rodrygo ha disputado menos de 30 partidos en la presente campaña, muchos de ellos entrando desde el banquillo, lo que le impide mantener el ritmo competitivo y la continuidad necesaria para desarrollarse plenamente.

Por ello, el brasileño ya ha empezado a explorar opciones fuera del club. Se manejan propuestas tanto de equipos europeos de primera línea como de clubes que compiten en ligas con potencial económico alto. La intención de Rodrygo es encontrar un destino que le garantice protagonismo y que le permita continuar su evolución sin comprometer su nivel ni su visibilidad internacional.

Rodrygo ha llegado a su límite de paciencia

La decisión final del jugador tendrá repercusiones importantes en la planificación del Real Madrid, que deberá buscar alternativas para reforzar la plantilla en la delantera si se concreta su salida. Mientras tanto, Rodrygo se mantiene firme en su postura: priorizar su carrera deportiva y abandonar una situación que le genera frustración, con la esperanza de encontrar un club donde pueda volver a brillar.

Rodrygo, cansado, ha hecho público su hartazgo dentro del vestuario, y todo indica que su futuro podría estar lejos del Santiago Bernabéu más pronto que tarde.