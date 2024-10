No solo el Madrid, también Haaland y Musiala: clamor, la leyenda destroza a Messi y CR7 por Rodri

La sensación de que se ha roto una inercia mantenida y manida durante años por France Football en sus criterios de elección para elegir al Balón de Oro toma confirmación real con la adjudicación de la edición 2024, donde Rodri ha resultado el vencedor. Sin embargo, esta decisión llega quizá preescrita y eso ha indignado a más de uno, y no hablamos de voces anónimas, sino de auténticas leyendas del fútbol, donde una muy concreta pone el punto sobre las íes y, de paso, deja un recado para Messi y CR7.

Esa inercia es la que señala al argentino y al portugués, que han ganado innumerables galardones áureos, muchos de ellos merecidos, pero otro tantos de forma muy dudosa y quizá no justificados según los criterios que se han impuesto en 2024. Tengan en cuenta que el premio otorga crédito al mejor futbolista del año, no a una subjetividad mayor, y que parte de esa decisión debe ir condicionada por los premios colectivos -también los logros conseguidos sobre esa colectividad- obtenidos por el club o selección en el que ese jugador rinde servicios. Y según eso, en verdad, tanto el sudamericano como el luso tienen mucho a deber.

Sin ir más lejos, Seedorf o un compañero suyo en el Madrid, Guti, han criticado la decisión de Rodri, no porque el español no lo merezca, sino porque debía haberlo ganado en 2023, cuando fue el líder del mejor equipo del mundo. “Rodri ha hecho una gran temporada y se lo merecía la pasada temporada... y no se lo dieron”, decía en el Chiringuito Guti, argumentando que, en 2023, cuando lo ganó Messi tras una temporada para olvidar en el PSG, “a Rodri le ningunearon como a muchos españoles. Es la realidad. Y como no se lo dieron se lo han dado este año”. Seedorf iba más allá, hablando de fricciones políticas entre blancos y UEFA.

Interesante esto de Seedorf y el balón de oro.



🗣️"Ya voté hace casi un año, creo que Vini lo merece".



🗣️"Parece haber algo sin resolver entre Real Madrid y UEFA y es una pena, las cosas tienen que separarse".



Buen resumen de lo que es hoy el #BallonDor.pic.twitter.com/mwh6IA7O1E — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) October 28, 2024

Como el futbolista neerlandés y el español hay otros tantos que piensan lo mismo. Guti hacía referencia, por ejemplo, al Balón de Oro que quizá debió ir a parar en su día a Iniesta o Xavi, que ganaron más que Messi, o al de Haaland y Lewandowski en su momento, o incluso al de Franck Ribery que se llevó CR7 en 2013, cuando el francés lo había ganado todo con el Bayern. Esta lista de afrentas tiene otros ejemplos.

El año del City y de Rodri

Curiosamente se hace referencia a que ese 2023 Rodri fue el motor del indiscutible del vencedor de casi todo en la Premier y Europa, un City que arrasó, entre otros, al Bayern de Jamal Musiala o al Madrid de Vinicius; un equipo skyblue en el que Haaland también pedía paso. Un equipo, en suma, que demostró durante todo un año que era mejor que el resto. Si a Vini le ha penalizado, como se argumenta, su actuación con Brasil y se premia la excelencia en todas las competiciones, tanto en clubs como en selecciones, entonces, ¿por qué se lo dieron a Messi y CR7 en tantas otras veces como las citadas? En este sentido, hay opiniones para todos los gustos.