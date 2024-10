Endrick, Arda Güler y Brahim echan más leña al fuego y no son los únicos: datos escalofriantes

Mientras al Real Madrid le ha funcionado el plan todo ha ido como la seda y ni Florentino Pérez se ha atrevido a tocar un ápice de la idea de gestión y juego de un Carlo Ancelotti que no fue en su día su elección para el banquillo, pero eso ha cambiado tras el Clásico y con ello, la situación de ‘los otros’.

Es imposible para el Madrid no mirar lo que hace su eterno rival, el Barça, y, sobre eso, como vasos comunicantes que son los dos clubs, la diferencia entre la confianza que se da en la Ciudad Condal a los jóvenes o esos otros componentes de la plantilla y la que se ofrece en Madrid por el míster de Reggiolo es abismal; asunto que salta a la palestra ante el mal juego y resultados de los últimos.

Decía Ancelotti que iba a haber esta temporada más rotaciones y minutos para jugadores como Arda Güler y Brahim por lo apretado del calendario, pero eso no es cierto hasta la fecha, ni parece que vaya a cambiar. Si miramos a jugadores no ya de las categorías inferiores blancas, que ni siquiera aparecen, sino del primer equipo, vemos que siete futbolistas, por unas razones u otras, no llegan a los 300 minutos sobre el campo, y eso pese a las bajas y las lesiones.

Arda Güler (292) y Endrick (107) no llegan a los 400 minutos entre los dos, dándose el caso de que acumulan 14 minutos entre ambos en los últimos cuatro partidos de liga. Es decir, lo de dar oportunidades no va con ellos. Tampoco juegan Ceballos (80), quien ha disputado 8 minutos en los últimos tres partidos, ni Brahim, quien en sus primeros cinco encuentros de liga antes de su lesión no llegó a los 46 minutos en ninguno de ellos, jugando en total 119 en la competición doméstica y 139 en total. Hasta Camavinga (297) juega menos de lo que debería, ya que no sabe esta temporada lo que es terminar un partido. Vallejo y Lunin son otros de los afectados.

En cuanto a las convocatorias, si miramos a los jugadores de las categorías inferiores que han acompañado al equipo, vemos que es justo eso, son meros acompañantes: David Jiménez, Chema Andrés, Jacobo Ramón o Fran González ni han debutado.

Como decimos, las rotaciones y oportunidades no van con Ancelotti y eso ya no gusta a la zona noble, especialmente en los casos del turco y el ex de Palmeiras.