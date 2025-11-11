Jürgen Klopp pide 4 fichajes y 5 salidas para sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso empieza a estar cuestionado de manera seria en el Real Madrid. A pesar de que tan solo lleva unos meses en el banquillo del conjunto blanco, el tolosarra ha comenzado a perder al vestuario, teniendo en cuenta que hay varios jugadores que ya están hartos de él. Por eso, Jürgen Klopp vuelve a estar en las quinielas en el caso de que tenga que sustituir al vasco.

Y ahí, el alemán habría reaccionado con unas peticiones en caso de que cogiera las riendas del equipo: cuatro fichajes y cinco salidas. Aunque son peticiones muy difíciles, Florentino Pérez sabe que tendría que realizarlas en el caso de que, finalmente, Klopp fuera el escogido en un hipotético relevo a Alonso, a pesar de que esto aún parece lejos de que se pueda materializar a corto plazo.

Jürgen Klopp pide cambios inmediatos al Madrid para coger las riendas del equipo

Aun así, Klopp solo volvería a los banquillos después de su retirada si la directiva del Madrid accediera a ellas. El alemán quiere refuerzos importantes, tanto en el centro del campo como en la delantera, posiciones en las que cree que el conjunto blanco no tiene suficientes armas esta temporada, ya sea un mediocentro organizador o un delantero puro, moviendo así a Kylian Mbappé a la banda.

Por otra parte, el entrenador querría despedir a los jugadores con los que no contaría en el Madrid, como son David Alaba, Antonio Rüdiger, Dani Ceballos, Brahim Díaz o Endrick, entre otros. Los mismos futbolistas que tampoco cuentan con Alonso tendrían el mismo destino con el alemán, por lo que su futuro en la entidad madrileña, sea quien sea el técnico, pinta muy feo.

El alemán sería el elegido en caso de que Xabi Alonso fuera destituido

Klopp quiere un poder de decisión absoluto si tuviera que sentarse finalmente en el banquillo del Santiago Bernabéu y así se lo habría hecho saber al Madrid en los primeros contactos. Aun así, está por ver si los blancos decidirán desprenderse de Alonso a las primeras de cambio o seguirán confiando en él y en su proyecto, como sería lo más probable.