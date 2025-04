Klopp llegaría al Real Madrid con dos fichajes estratégicos cerrados

Carlo Ancelotti será destituido a final de temporada como entrenador del Real Madrid, por lo que Florentino Pérez ya está buscando al nuevo inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. Xabi Alonso es el principal candidato para ser el relevo del italiano y hacerse cargo del equipo, pero si esta opción fallase, el presidente blanco ya tendría una alternativa.

En los últimos días, ha aparecido con fuerza el rumor de que el Madrid está sondeando el mercado por si la opción del técnico vasco se cae. Hay muchos nombres sobre la mesa, pero el que toma más fuerza en las últimas horas es el de Jürgen Klopp. El ex técnico del Liverpool es del agrado de Florentino Pérez y lo ve capacitado para comandar un equipo de la envergadura del Real Madrid. Pero Klopp ya habría puesto sobre la mesa sus preferencias en caso de sentarse en el banquillo blanco. Y es que el alemán viene con dos fichajes bajo el brazo.

Alexander-Arnold y Salah vendrían con Klopp

En el caso del lateral diestro, el Real Madrid ya tiene muy avanzadas las negociaciones para que se acabe vistiendo de blanco. De hecho, estuvo a un paso de llegar en el mercado de invierno por la lesión de larga duración de Dani Carvajal, pero las diferencias económicas entre los ‘Reds' y los blancos acabaron abortando el fichaje. Klopp lo conoce bien, y sabe que la banda derecha daría un salto de calidad.

Al igual que con la llegada de otro viejo conocido de Klopp. El egipcio Mohamed Salah. Un velocista con asistencia y gol que está peleando por la Bota de Oro este año. El actual futbolista del Liverpool ocuparía el extremo derecho, que dejaría hueco la marcha de Rodrygo Goes, con quien Klopp ya ha anunciado que no cuenta para sus esquemas.

Klopp no quiere a Rodrygo

Lo que sí habría dejado claro Klopp es que no cuenta Rodrygo en su equipo. El escaso rendimiento esta temporada, que se ha visto agudizada por un muy mal 2025, han hecho llegar a la conclusión de que el alemán no cuenta con el extremo brasileño y ya estaría barajando otras opciones para suplirlo en su posición. Al final, si Salah no hay hueco para Rodrygo. Estas son las cartas que pone el ex del Liverpool encima de la mesa.

El técnico germano tampoco quiere a Lucas Vázquez, que terminará contrato en junio y se marchará del Real Madrid. La llegada de Alexander-Arnold y Salah le darían un sustancial incremento de nivel a la banda derecha madridista. Además, con dos futbolistas que Klopp ya ha dirigido y conoce a la perfección.