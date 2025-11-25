Tres jugadores del Real Madrid, con nombre y apellidos, son los que más presionan para echar a Xabi Alonso

El futuro de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid es una completa incógnita. El técnico está siendo muy cuestionado y su continuidad podría pender de un hilo de cara a los próximos partidos. De hecho, si no se ganase en los dos siguientes, su destitución podría tener efecto, como así habrían pedido tres jugadores del conjunto blanco que están presionando para que lo echen.

Se trata de Vinicius, Fede Valverde y Jude Bellingham, tres estrellas del equipo que estarían a favor de la destitución del tolosarra, hartos de sus decisiones desde la banda en el terreno de juego, así como su actitud prepotente. Teniendo en cuenta que son tres jugadores muy importantes para el Madrid, que estén en contra del entrenador pone en muy mal sitio a Alonso.

El brasileño es el que más ha presionado desde el primer día a Florentino Pérez para un cambio en el banquillo, ya que la relación con el técnico está completamente rota desde los primeros instantes del tolosarra en la entidad madrileña. Con el paso de estos primeros meses del curso, más futbolistas, como Valverde o Bellingham, también se han acabado uniendo a la ecuación.

El uruguayo tuvo una disputa muy seria con Alonso por tener que jugar de lateral derecho, algo que se negó profundamente el centrocampista, ya que tampoco le gustaron las formas. Por otra parte, el inglés también se quejó de algunos cambios en la dirección del juego por parte del técnico y, de hecho, algunos, como el propio Bellingham, ni hacen caso ya a lo que pide el entrenador.

La realidad es que Alonso ha perdido a gran parte del vestuario y parece complicado que pueda reconducir la situación, por lo que es posible que los jugadores acaben haciéndole la cama y que Florentino Pérez no tenga más remedio que destituirle. El presidente ya no quería al tolosarra en un primer momento, pero lo fichó por la presión del madridismo hacia él, algo que se ha demostrado que fue un error.