Kylian Mbappé mantiene una relación difícil con dos estrellas del vestuario del Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el líder absoluto del Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. El francés, en su segundo año en el conjunto blanco, se ha consagrado como el mejor del equipo. Sin embargo, no todo es un camino de rosas, ya que mantiene una relación difícil con dos estrellas del vestuario de la entidad madrileña desde hace tiempo.

Estos futbolistas en cuestión son Vinicius y Rodrygo Goes, dos de los brasileños de la plantilla y que comparten las posiciones atacantes en el campo. Mbappé ya no ha tenido un buen trato con el primero desde su llegada al Santiago Bernabéu el año pasado, mientras que también ha ido llevando a su compatriota a llevarse mal con el exjugador del PSG para ponerlo en su contra.

Mbappé no tiene mucho trato con Vinicius y Rodrygo

El francés ha cogido distancia con dos estrellas del Madrid, un aspecto a destacar, teniendo en cuenta que es un equipo donde la sintonía con los jugadores clave debería ser muy importante para los éxitos del conjunto blanco. Sin embargo, la realidad es otra, y la lucha de egos que existe en el vestuario ha provocado algún rifirrafe serio, especialmente en la temporada pasada.

Por otra parte, Vinicius no acaba de aceptar que Mbappé le haya pasado la mano por la cara en el poco tiempo que lleva en la capital española. El francés ha pasado a ser el mejor pagado de la plantilla y el jugador más importante sobre el campo, algo que el brasileño no aguanta, ya que previamente a su llegada, él era el líder absoluto en el terreno de juego y el más intocable.

Los dos brasileños no tienen relación con el francés

Con Rodrygo, la situación no es tan dramática como la de su compatriota, pero ha llegado a un punto de no tener mucha relación con la nueva estrella absoluta del Madrid. Aun así, Mbappé prefiere que juegue él antes que Vinicius, ya que se entiende mejor en el campo y esto ayuda a los intereses del conjunto blanco, que es lo más importante para el francés al final.