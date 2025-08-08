Kylian Mbappé, y no es el único, descubre el engaño, ha estado mintiendo al vestuario y al Real Madrid

En tan solo una temporada, Kylian Mbappé se ha convertido en uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid, tanto por su nivel en el terreno de juego, algo que se suponía, así como su carácter y rol de líder que ha conseguido en pocos meses en el conjunto blanco. Por eso, el francés y otros jugadores han descubierto el engaño que habría hecho una estrella del equipo.

Se trata de Vinicius, uno de los futbolistas que siempre está en el punto de mira. Algunos integrantes de la plantilla habrían descubierto que el brasileño ha estado mintiendo al vestuario y al club respecto a su futuro y a las ofertas que tenía de fuera, especialmente las de Arabia Saudí, consideradas astronómicas por los rumores que había con las cifras económicas de la operación.

Mbappé y otros jugadores se han enterado del engaño de Vinicius

Sin embargo, estos jugadores como Mbappé e incluso el presidente, Florentino Pérez, habrían descubierto que no habría habido ninguna oferta procedente de Arabia Saudí y que todo era un invento por parte del entorno de Vinicius y de sus representantes para que el Madrid subiera considerablemente su oferta de renovación y que el jugador pudiera cobrar más con su nuevo contrato.

De hecho, el brasileño está pidiendo ser el mejor pagado de la plantilla y con diferencia, algo que el máximo mandatario blanco no está dispuesto a aceptar para que el extremo continúe. Eso tampoco ha gustado nada al vestuario, teniendo en cuenta que Vinicius está reclamando ser el mejor en todo, tanto económicamente como en el rol de primera espada, dejando por los suelos a sus compañeros.

El brasileño quiere ser el mejor pagado de la plantilla del Madrid

El futuro de Vinicius es una incógnita tras los últimos acontecimientos y dentro del Madrid ya se esperan cualquier cosa, incluso tener que tomar una decisión drástica respecto a su continuidad. El jugador está perdiendo muchos apoyos en el vestuario y, desde el primer momento, no ha habido relación alguna con Mbappé, por lo que el club no quiere tener a dos gallos en el mismo corral para evitar problemas mayores.