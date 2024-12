La madre de Mbappé avisa con ir a la guerra si Ancelotti se atreve a castigar a su hijo

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid va de mal en peor. Después de varias semanas en las que se le ha perdonado todo al francés, aludiendo a que acaba de llegar y que necesita un tiempo para adaptarse, cada vez son más los que piden explicaciones, algún tipo de toque de atención, ya que el mal momento de Mbappé está afectando a todo el equipo. Sus dos penaltis fallados, por ejemplo, le han costado al equipo quedarse prácticamente sin opciones de superar la fase de liga de la Champions League entre los 8 primeros y sin poder ser el líder de la Liga.

Desde una parte del entorno se está pidiendo algún tipo de castigo, como podría ser alguna suplencia, unos rumores que no han tardado en llegar al entorno de Mbappé, desde el que aseguran guerra si esto llega a suceder.

El entorno de Mbappé avisa

Fayza Lamari, madre y representante de Mbappé, ya demostró en París de lo que es capaz. No le tiembla el pulso a la hora de ir a las trincheras, por lo que no permitirá que Carlo Ancelotti pueda tomar represalias con Mbappé, y menos ahora que el delantero lo está pasando mal. No está cómodo y ha perdido incluso su puesto en la selección francesa de fútbol.

Ancelotti, de momento, no va a tomar represalias, y menos con Vinícius lesionado, aunque es consciente de que la situación no puede seguir como hasta ahora, ya que poco a poco está perdiendo de control un vestuario que hasta la llegada de Mbappé tenía totalmente domado.

Mbappé, límite Navidad

A Mbappé, pues, le queda hasta pasada la Navidad para reaccionar. Debe dar un paso adelante y empezar a liderar al Real Madrid, el motivo por el que el club hizo un enorme esfuerzo por él. Si pasan las fiestas y el francés no da síntomas de mejora, deberá entrar en la rotación como todos.

Y es que Mbappé condiciona a demasiados jugadores. Vinícius no tiene espacios, ya que el francés cae a su banda, mientras que Bellingham se ve alejado del área, perdiendo la llegada que tan famoso le hizo la temporada pasada. Y después está Rodrygo, que ha pasado de firmar su mejor año en el Madrid a estar firmando el peor.