Vinícius, y no es el único, no habla nada bien de la madre de Mbappé

Fayza Lamari, madre de Kylian Mbappé, es una persona de muchísimo carácter y parte fundamental en la carrera de su hijo. Lamari es la representante del delantero y máxima confidente, lo que la llevó a enfrentarse con Nasser Al-Khelaïfi, por ejemplo, cuando las relaciones con el PSG se empezaron a torcer.

Para algunos, sin embargo, el papel de Fayza Lamari más que ayudar a Mbappé lo que hace es perjudicarle, ya que la madre es demasiado proteccionista. Uno de los que piensa así es Vinícius Júnior, que sabe que la madre de Mbappé ya se ha movido para intentar que su hijo ocupe el extremo izquierdo del Real Madrid, la posición que más le gusta y que en estos momentos es del brasileño.

Mbappé, mal asesorado

Para Vinícius, igual que para otros compañeros del francés, Fayza Lamari tiene sobredimensionado a Mbappé, le hace ver que es una especie de semidios, que todo lo hace bien, que si algo no va como debería siempre es culpa de los demás, unas opiniones que no ayudan en nada al delantero, que de este modo ni entiende las críticas y puede mostrar empatía con sus compañeros cuando las cosas no van bien.

Y un buen ejemplo es lo que ocurre con el propio Vinícius, ya que Mbappé está convencido de que sus inicios en el Real Madrid no están yendo bien por culpa del brasileño, ya que si él fuera el extremo izquierdo todo iría muchísimo mejor para todos.

Vinícius, harto de las peticiones de Mbappé

De hecho, Vinícius ya sabe que ha habido movimientos para intentar que él juegue de falso delantero centro, una posición que a principio de temporada Ancelotti quiso probar. Todo aquello enfadó a Vinícius, que se negó a abandonar la posición en la que mejor ha jugado, hasta ser el gran líder del Real Madrid bicampeón.

Por otro lado, el brasileño siente que esta falta de confianza del Real Madrid ha podido pesar a la hora de que perdiera el Balón de Oro, mientras que Mbappé cree que por culpa de Vinícius él no pudo ir a buscar el premio a mejor goleador del año.