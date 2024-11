Mbappé cuenta en privado qué jugador del Real Madrid es el gran problema

El Real Madrid está viviendo una situación delicada, con los problemas deportivos del equipo y las constantes lesiones que acechan a los blancos. Aun así, la gran victoria ante Osasuna fue clave para recuperar sensaciones, aunque también se llevó por delante a algunos jugadores. Sin embargo, la lucha de egos en el vestuario sigue presente y algunos futbolistas no tragan a sus compañeros.

Es el caso de Kylian Mbappé, que ha contado en privado qué jugador del Madrid es el gran problema: Jude Bellingham. El rendimiento que está teniendo el inglés en este inicio de temporada está siendo pésimo y el francés cree que el equipo juega mal porque Bellingham no está dando todo lo que tiene que dar. De hecho, el británico marcó su primer gol del curso contra Osasuna.

Mbappé señala a Bellingham

El año pasado, Bellingham tuvo un gran debut como blanco y maravilló a todo el mundo del fútbol con la facilidad que tenía para llegar al área y marcar. Era difícil ver un partido del Madrid que no acabase con un gol del inglés. En cambio, esta temporada está siendo todo lo contrario, no está llegando al área como antaño y no está encontrando su sitio en el terreno de juego.

Precisamente, la llegada de Mbappé podría haber perjudicado al británico, ya que el francés ocupa un sitio en el área que el año pasado no estaba ocupado por ningún delantero. Bellingham tenía vía libre para llegar y rematar, pero ahora está siendo todo lo contrario y tiene que quedarse atrás. Esto ha bajado claramente sus números goleadores y no está cómodo en este esquema.

La lucha de egos sigue

El vestuario del Madrid es un polvorín y podría explotar en cualquier momento. La lucha de egos que hay ahora mismo es difícil de gestionar para Carlo Ancelotti y está suponiendo un problema. Vinicius quiere ser la principal estrella, pero Mbappé también, y el francés ya ha pedido jugar en la posición del brasileño porque se siente más cómodo. Por otro lado, Bellingham también se está cansando de su rol en el terreno de juego y otros futbolistas también han pedido cambios.