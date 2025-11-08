Las burlas contra Xabi Alonso salen de dentro del vestuario del Real Madrid: “Se cree Pep Guardiola”

El vestuario del Real Madrid no atraviesa su mejor momento. Según fuentes próximas al club blanco, varios jugadores han empezado a burlarse de Xabi Alonso, al que llaman en tono jocoso “Pep” o “el Guardiola del norte”. Las bromas, que comenzaron como comentarios sueltos en los entrenamientos, se han convertido en un síntoma claro del desgaste entre el técnico y algunos de sus futbolistas más influyentes.

El ambiente en el vestuario del Real Madrid no es el mejor. Según ha trascendido, varios jugadores han empezado a bromear —con tono cada vez menos inocente— sobre las ideas tácticas y la actitud de Xabi Alonso, a quien acusan de “querer ser Pep Guardiola”. La frase se ha convertido en una muletilla que circula entre algunos futbolistas, especialmente entre los más veteranos, que no comparten la obsesión del técnico por el control posicional, las rotaciones y el toque constante desde atrás.

La comparación que irrita a Xabi Alonso

El propio Alonso no desconoce esas comparaciones. Desde su llegada, ha querido dotar al equipo de una identidad de posesión, con salida limpia desde atrás, laterales que se cierran y un juego de alto ritmo con presión tras pérdida, muy inspirado en el modelo que Guardiola aplicó en el Barcelona y posteriormente en el Manchester City. Sin embargo, parte del vestuario considera que el Real Madrid no tiene plantilla para imitar ese estilo.

A pesar de todo, el presidente mantiene su confianza en Alonso, convencido de que su proyecto es a largo plazo. Pero dentro del vestuario, las bromas y los comentarios irónicos son un síntoma de algo más profundo: una grieta entre la visión moderna del técnico y el ADN competitivo de un grupo que no tolera los experimentos.

Falta de madurez

Jugadores como Vinícius o Rodrygo, más acostumbrados a explotar espacios y jugar al contragolpe, se sienten menos cómodos en un sistema que prioriza la circulación horizontal y la paciencia. Además, algunos pesos pesados del grupo creen que Alonso se excede en su rigidez táctica y que sus charlas en el vestuario “parecen clases magistrales”, según una fuente interna.

En términos de palmarés, la comparación es todavía más desigual. Guardiola acumula más de 30 títulos entre Barça, Bayern y City, mientras que Xabi Alonso apenas está dando sus primeros pasos como entrenador de élite. Sin embargo, el donostiarra ha demostrado una gran capacidad de análisis y una propuesta moderna que Florentino Pérez avala como la base del futuro del club.