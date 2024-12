Las ofertas que llegan por Rodyrgo sacan los colores al Real Madrid

Rodrygo tiene un pie y medio fuera del Real Madrid. El brasileño sabe que el club lo ha puesto en el mercado para obtener una buena venta económica por él. Con la llegada de Kylian Mbappé, el atacante ha pasado a un segundo plano y no está teniendo los mismos minutos que el año pasado, además de que ha perdido la titularidad con Carlo Ancelotti. Por eso, el club lo quiere vender.

Aun así, las ofertas que están llegando a las oficinas del conjunto blanco están siendo irrisorias. Florentino Pérez esperaba sacar un mínimo de 80 millones de euros por el jugador, pero lo máximo que está llegando son unos 50 millones y con variables incluidos, por lo que de no cumplirse, sería una cantidad fija mucho menor. El Madrid no va a aceptar la salida de Rodrygo a ese precio.

Las ofertas por Rodrygo, muy bajas

Hay muchos equipos interesados en el brasileño, especialmente de la Premier League. Conjuntos importantes como el Manchester City o el Liverpool tienen a Rodrygo en su punto de mira y creen que sería un futbolista muy importante para la liga inglesa. Las cualidades que tiene el delantero blanco, con su rapidez y despliegue físico, serían ideales en la Premier.

Sin embargo, esos equipos no están dispuestos a realizar una inversión significativa por el futbolista del Madrid. Saben que los madrileños tienen que venderlo sí o sí porque el brasileño no está teniendo minutos y quiere salir, pero no van a aceptar las cantidades que el club blanco quiere ganar por la venta de Rodrygo. Por eso, saben que tienen la sartén por el mango y tendrá que ser el Madrid quien rebaje sus pretensiones.

Sin sitio en el Madrid

Con todos los delanteros sanos, el brasileño no tiene sitio en el ataque del conjunto madrileño. Vinicius y Kylian Mbappé son titulares fijos y a Carlo Ancelotti le gusta rellenar el centro del campo, por lo que en muchas ocasiones el técnico italiano mete hasta a cuatro centrocampistas. Eso, sumado a las incursiones de Jude Bellingham en el área, le quitan mucho protagonismo a Rodrygo. El jugador tendrá que salir del Madrid si quiere disfrutar del fútbol.