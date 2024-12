Ancelotti ha dejado de tener trato con tres jugadores del Real Madrid

Carlo Ancelotti está sufriendo mucho esta temporada. El técnico italiano está recibiendo muchas críticas por la falta de resultados y el juego pésimo del equipo. Además, muchos aficionados blancos también se quejan de la falta de rotaciones y oportunidades que el entrenador le está dando a algunos jugadores. Ancelotti ya tiene a su once tipo y no le gustan los cambios, pero la situación no está mejorando.

Precisamente, futbolistas como Endrick, Brahim Díaz o Arda Güler no están disfrutando de muchos minutos bajo las órdenes del italiano y su relación con el entrenador es pésima. No tienen ningún trato con Ancelotti porque saben de antemano que no servirán de nada las palabras que le puedan dar al técnico para darle la vuelta a la situación y pedirle más minutos.

Tensión entre Ancelotti y algunos jugadores

Ante la falta de protagonismo para algunos jugadores, Ancelotti ya ha dicho por activa y por pasiva que tienen que trabajar más para tener opciones de estar sobre el terreno de juego. Sin embargo, futbolistas como Brahim o Güler, cuando han podido disfrutar de los pocos minutos que les ha dado el italiano, sí que han demostrado la calidad que tienen y lo que pueden aportar al equipo.

Y es que al Madrid le está faltando esa chispa de magia y de calidad con el balón en los pies, cosa que estos dos centrocampistas tienen. Pero eso significaría, para el técnico italiano, quitar a algunos de sus protegidos de las alineaciones, cosa que no va a hacer porque no quiere cambiarlo. Por lo tanto, salvo lesiones, Ancelotti no va a hacer cambios y seguirá sin tener relación con los futbolistas que no cuenta.

Piden ayuda a Florentino Pérez

La situación es tan problemática que desde el vestuario ya le han pedido a Florentino Pérez que considere echar a Ancelotti. Tanto los jugadores que no tienen minutos como algunos pesos pesados ya no soportan al técnico italiano y creen que su ciclo en el Real Madrid ya ha terminado. Aun así, el presidente blanco tiene muchas dudas sobre el futuro de su entrenador y preferiría esperar a final de temporada para hacer un cambio en el banquillo.