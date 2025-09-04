Luis de la Fuente genera malestar en el Real Madrid

Luis de la Fuente dio a conocer su lista de convocados de la selección española de cara a los partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos del año que viene que se disputarán durante este mes de septiembre, el primero ante Bulgaria y el segundo contra Turquía, a priori rivales cómodos para cumplir el objetivo que tiene el combinado nacional: la clasificación para la gran cita de 2026.

Sin embargo, la convocatoria del seleccionador generó malestar en el Real Madrid por una ausencia destacada, teniendo en cuenta que el técnico dejó fuera de su lista a uno de los mejores laterales izquierdos del momento. Se trata de Álvaro Carreras, uno de los fichajes que ha realizado el conjunto blanco esta temporada y que se ha afianzado en la banda desde su llegada.

Malestar en el Madrid por la ausencia de Álvaro Carreras con España

El rendimiento que ha tenido el canterano en el Madrid ha sido, por el momento, excepcional, ya que se ha convertido nada más llegar en una pieza fundamental en los esquemas de Xabi Alonso, habiéndolo jugado todo y desde el inicio en las tres primeras jornadas de Liga. Aun así, para Luis de la Fuente no ha sido suficiente para que haya sido convocado con la selección absoluta.

En su lugar, el entrenador ha llamado a Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo, los dos laterales que desde hace tiempo que acuden a las convocatorias del combinado español y con los que el riojano ha confiado desde su llegada al banquillo de la Roja. Por eso, De la Fuente ha decidido seguir contando con ellos y no hacer cambios drásticos en su lista respecto a la banda izquierda.

Los aficionados del conjunto blanco, indignados con su ausencia

Aun así, los aficionados del Madrid y de la selección se han mostrado indignados con la ausencia de Carreras, teniendo en cuenta el nivel que ha tenido desde su llegada al conjunto blanco. Además, algunos seguidores, especialmente del FC Barcelona, también han cuestionado la ausencia de Alejandro Balde, otro de los laterales que De la Fuente le tiene puesta la cruz.