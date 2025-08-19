Luis Enrique, rechazado, Al-Khelaïfi le comunica que prefiere el Real Madrid al PSG

El mercado de fichajes veraniego está entrando en las últimas semanas y el Real Madrid sigue atento a los posibles movimientos, especialmente en el caso de las salidas de jugadores con los que no cuenta Xabi Alonso. Una de las estrellas del equipo tiene las puertas abiertas para macharse del conjunto blanco, pero de momento, no se ha encontrado el destino perfecto para él.

Podría haber sido el PSG, ya que Luis Enrique le quería en Francia, pero Nasser Al-Khelaïfi le habría comunicado a su entrenador que no quiere dejar el Madrid para marcharse a París. Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas que está en el punto de mira porque su futuro es una incógnita al saber que no tendrá mucho protagonismo bajo las órdenes del tolosarra.

Rodrygo ha rechazado marcharse del Madrid para ir al PSG

Los franceses están buscando un extremo para reforzar su ataque y el asturiano había puesto sus ojos en el brasileño, pero Rodrygo ha descartado fichar por el PSG. Además, las malas relaciones que hay entre la entidad parisina y el Madrid también dificultarían mucho la operación, más aún tras las altas exigencias que los blancos han puesto para permitir la salida del jugador.

El delantero había marcado la Premier League como su destino preferido en caso de que se marchara del Santiago Bernabéu y había varios equipos interesados en él, pero poco a poco se han ido bajando de la lista. El PSG surgía como opción, pero Rodrygo prefiere seguir en el Madrid antes que irse a jugar a París, a pesar de que allí podría tener más minutos y en un conjunto que va creciendo a pasos agigantados.

El brasileño no quiere ir a jugar a París con Luis Enrique

Florentino Pérez sigue pidiendo un mínimo de 90 millones de euros para dejar marchar al brasileño, una cantidad que algunos clubes han encontrado excesiva y, por eso, han decidido no atacar su incorporación. Por lo tanto, si los blancos no rebajan sus exigencias, es posible que Rodrygo acabe quedándose en el Madrid esta temporada, aunque no será titular indiscutible con Alonso.