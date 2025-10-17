Luis Enrique sí quiere el descarte de Xabi Alonso en el Real Madrid

Desde que llegó al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso dejó clara la lista de descartes de jugadores con los que no contaba de cara al futuro, aunque varios de ellos, por no decir prácticamente todos, se acabaron quedando en el conjunto blanco, esperando recuperar la confianza del tolosarra. Esto no ha pasado para algunos de ellos y, por eso, Luis Enrique estaría interesado en un futbolista del club madrileño.

El asturiano tendría en sus planes fichar a Endrick, uno de los descartes del entrenador del Madrid, teniendo en cuenta que, a pesar de que el brasileño ya está plenamente recuperado de la lesión que lo ha tenido en el dique seco todo el verano y en los primeros partidos de la temporada, aún no ha debutado este curso con la camiseta blanca y no parece que vaya a tener muchos minutos.

Luis Enrique estaría muy interesado en llevarse a Endrick al PSG

Por eso, Luis Enrique quiere hacerse con los servicios del ariete para el PSG, que está buscando un refuerzo para su ataque. El entrenador cree que el jugador podría explotar en el conjunto parisino, ya que le daría las oportunidades que en el Madrid, a ojos de Xabi Alonso, no va a tener, por lo que ya le ha llamado para contarle su plan y cómo podría ir su carrera en la Ligue 1.

El asturiano quiere a un delantero que pueda complementar a Gonçalo Ramos y aporte versatilidad en ataque, dándole minutos de calidad. En el Madrid, por ejemplo, está por detrás de Kylian Mbappé, como estaba claro, pero también de Gonzalo García, por lo que es muy complicado que pueda tener participaciones en el terreno de juego a lo largo de la campaña, y de ahí los rumores de salida.

El delantero brasileño no cuenta para Xabi Alonso

Aun así, el club blanco deberá decidir si deja marchar a Endrick y, más aún, a un equipo rival como es el PSG, ambos enemistados desde toda la polémica con Mbappé. Sin embargo, en el caso de que el brasileño pidiera salir, Alonso aceptaría su marcha sin ningún tipo de problema, pero los dirigentes de la entidad madrileña, como Florentino Pérez, podrían tener sus reticencias.