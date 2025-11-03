Mastantuono es uno de los castigados por Xabi Alonso

El caso de Franco Mastantuono empieza a ser comentado dentro del vestuario del Real Madrid. El joven talento argentino, una de las grandes promesas del club blanco, no termina de convencer a Xabi Alonso, que le ha otorgado minutos en partidos de menos trascendencia, pero lo mantiene al margen en los duelos de máximo nivel.

El último ejemplo fue contra el Valencia, en el que Mastantuono fue titular y firmó una actuación correcta, sin brillar, pero cumpliendo en la creación de juego. Sin embargo, en los partidos grandes —Clásico, Champions y choques directos por la Liga— ha desaparecido de las alineaciones. Xabi Alonso prefiere jugadores con más experiencia y ritmo competitivo, y por el momento considera que el argentino aún no está preparado para soportar la presión de esos escenarios.

Las alternativas que convencen más a Xabi Alonso

El principal motivo de este “castigo deportivo” está en la competencia feroz del centro del campo blanco. Xabi Alonso confía plenamente en Bellingham y Arda Güler como sus hombres de talento, mientras que Camavinga y Tchouaméni aseguran equilibrio y recuperación en los partidos más exigentes. Para el técnico, esas combinaciones le ofrecen una mayor fiabilidad táctica que la juventud y atrevimiento de Mastantuono.

En los entrenamientos, el argentino ha mostrado compromiso y calidad, pero Xabi le exige más constancia y agresividad sin balón. En su debut en grandes escenarios, como ante la Juventus en pretemporada, el entrenador detectó ciertas carencias en el trabajo defensivo y en la lectura de los momentos del partido.

Xabi Alonso le niega los grandes escenarios

Por eso, el mensaje de Alonso es claro: Mastantuono tiene talento, pero necesita madurar. En el Real Madrid, los minutos se ganan a pulso y la jerarquía pesa. Hasta entonces, el argentino deberá seguir esperando su oportunidad en los encuentros de menor presión, mientras el técnico tolosarra apuesta por sus piezas más consolidadas para los choques decisivos.

De hecho, todo apunta a que Mastantuono volverá a ser suplente ante el Liverpool, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El cuerpo técnico lo ve más útil entrando desde el banquillo, cuando el ritmo baja, que partiendo de inicio en un duelo de máxima exigencia física y táctica.