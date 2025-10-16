Mastantuono genera tensiones dentro del vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono ha sido una de las sorpresas más destacadas del Real Madrid. El argentino se ha convertido en un titular indiscutible para Xabi Alonso, a pesar de que hace tan solo dos meses que aterrizó en el conjunto blanco y acaba de cumplir recientemente la mayoría de edad. Aun así, su situación podría cambiar en los próximos partidos, por lo que está preocupado.

El hecho de que Jude Bellingham tenga que volver al once titular por el estatus que tiene, aunque no esté en el mejor estado de forma posible, y el gran nivel que ha demostrado Arda Güler en el centro del campo, podría provocar que Mastantuono perdiera su sitio en las alineaciones del tolosarra, algo que está generando tensiones dentro del vestuario de la entidad madrileña.

Franco Mastantuono no quiere perder la titularidad en el Madrid

El argentino cree que se ha ganado continuar siendo titular con sus actuaciones, a pesar de que sus cifras tampoco son nada espectaculares. Aun así, no quiere perder la titularidad y se lo habría comentado a Alonso, uno de los que más ha protegido al jugador desde su llegada al Santiago Bernabéu el pasado mes de agosto, dándole mucha confianza, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Por lo tanto, será el vasco quien decida si Mastantuono debe perder o no su condición de titular indiscutible o el argentino podrá continuar saliendo de inicio, siendo el sacrificado otro jugador. Sin embargo, en el vestuario hay mucha incredulidad por la situación actual del extremo, ya que nadie se esperaba que fuera de la partida nada más llegar por su poca experiencia.

Algunos jugadores no están contentos con los minutos del argentino

De hecho, algunos jugadores del Madrid no están nada contentos con las decisiones de Alonso, ya que están viendo como un chaval de 18 años les está pasando por delante, a pesar de que hace poco que llegó al Madrid y su nivel en el campo tampoco está siendo nada increíble. Futbolistas como Rodrygo Goes o Brahim Díaz no están conformes con ser los suplentes constantes de Mastantuono desde este inicio de temporada.