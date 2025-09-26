Mbappé cambia el once contra el Atlético, no impone, pero deja caer con quien se siente más cómodo

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el líder absoluto del Real Madrid, por delante de otras estrellas como Vinicius o Jude Bellingham. El francés ha explotado definitivamente, obteniendo el rol de primera espada, por lo que ya se ve capacitado para pedirle cambios a Xabi Alonso de cara a las próximas alineaciones. No va a imponerlos, pero sí que los recomendará para el bien del equipo.

En ese sentido, el jugador le habría dejado caer al tolosarra que se siente más cómodo con un atacante que con otro. Mbappé piensa que juega mejor con Rodrygo Goes en el terreno de juego antes que con Vinicius, ya que sus estilos de juego son parecidos y hay veces que se acaban pisando en el campo, especialmente en sus posiciones y, al final, son prácticamente idénticas.

El francés es el delantero centro, pero le gusta salir jugando desde el extremo izquierdo, su posición natural, que es también la misma que la de Vinicius. Además, el brasileño también tiende a ir por el medio, donde se encuentra Mbappé, por lo que acaban chocando. En cambio, con Rodrygo la situación es diferente, ya que él parte desde el extremo derecho siempre si Alonso lo mete ahí.

Por eso, Mbappé habría aconsejado al entrenador que si quiere ver su mejor versión en el campo, a pesar de que el ariete ya está teniendo un buen rendimiento sobre el césped, que lo mejor para él y para el equipo es que no coincidiera con Vinicius en el terreno de juego, algo que el técnico está empezando a ver con buenos ojos, especialmente tras las últimas suplencias del brasileño.

Aun así, está por ver si Alonso tendrá el coraje de sentar al brasileño en un partido tan importante como es el derbi madrileño o aplicará esta fórmula que le ha pedido Mbappé en otros encuentros menos decisivos para el futuro de la temporada. El vasco está más en el barco del francés que del brasileño, pero tampoco quiere que explote todo en este inicio de curso.