Vinicius está empezando a hartar a Xabi Alonso por su desobediencia reiterada

La relación entre Vinicius y Xabi Alonso en el Real Madrid no ha empezado con buen pie. Los actos que ha cometido el brasileño en sus primeros días bajo las órdenes del técnico no han acabado de gustar al tolosarra que, de hecho, le ha pedido más compromiso y le ha exigido que haga más en el terreno de juego, algo que, de momento, el jugador no ha cumplido demasiado.

Por eso, el entrenador está empezando a hartarse de la estrella por su desobediencia reiterada y por su estilo de juego del que tanto se le ha criticado, ya que en muchas ocasiones va por libre y no juega en equipo. Alonso quiere que todos jueguen para todos y el Madrid no tenga que ganar partidos a base de individualidades, pero es lo único que hace Vinicius sobre el césped.

Xabi Alonso está empezando a hartarse de Vinicius nada más llegar

Además, el brasileño también está en el punto de mira por su nula defensa, otro aspecto en el cual el vasco ha hecho énfasis: todo el mundo tiene que defender y da igual si eres una estrella o un delantero. Alonso quiere que todo el mundo se sacrifique por el equipo en defensa y no aceptará que algunos se queden arriba esperando el balón sin ayudar a sus compañeros, como está siendo el caso.

En el primer partido con el tolosarra en el banquillo, el rendimiento de Vinicius fue tétrico. Su enfrentamiento fue un cúmulo de decisiones equivocadas, desconexión con sus compañeros y errores en la ejecución, especialmente de manera individual y sin conectar con otros jugadores en el campo. Se esperaba que sin Kylian Mbappé liderara al equipo, pero fue todo lo contrario.

El brasileño no hace caso de las directrices del cuerpo técnico

Una de las cosas que inquieta más a Alonso y a su cuerpo técnico es que no hace mucho caso a las directrices que se le dan y se desconecta fácilmente del juego, especialmente cuando el encuentro se tuerce y el Madrid necesita a sus mejores jugadores para coger aire. En el club madrileño ya hay algunas voces que lo critican y que lo tienen en el punto de mira por si hubiese que tomar una decisión drástica.