Mbappé no lo quiere en el 11 porque no tiene nivel para el Real Madrid

Los minutos en el Real Madrid son muy caros y, especialmente, con Carlo Ancelotti siendo el inquilino del banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico italiano es muy duro a la hora de dar oportunidades a los más jóvenes y solo los pone a jugar si lo dan todo en los entrenamientos y luego, en el terreno de juego, dan un buen rendimiento para poder vestir la camiseta blanca.

En ese sentido, una de las estrellas del equipo ha hablado con el entrenador y le ha pedido que no ponga a un futbolista en el once porque cree que no tiene el nivel necesario para jugar en el Madrid. Kylian Mbappé piensa que Endrick no está lo suficientemente maduro para tener minutos en el campo y, como Ancelotti, habría pedido su salida para que pudiera crecer en otro equipo.

Mbappé pide la salida de Endrick del Madrid

A pesar de que el francés no lo ve como una amenaza para su puesto, ya que no está teniendo minutos y no le va a quitar su sitio en las alineaciones, quiere lo mejor para él futbolísticamente y cree que en otro equipo podría desarrollar mejor su carrera. Como Mbappé está jugando de 9, Endrick no tiene sitio, tampoco en las segundas partes si el resultado está sentenciado a favor del Madrid, puesto que lo juega prácticamente todo.

Ancelotti lleva tiempo con este pensamiento y ya le ha dicho por activa y por pasiva a Florentino Pérez que lo mejor sería que el joven de 18 años abandonara el conjunto blanco, al menos cedido, pero el presidente sigue negándose a aceptar una salida de uno de sus jugadores más protegidos, ya que sigue confiando en él y piensa que podrá acabar ganándose la confianza del técnico italiano.

El clan brasileño, enfrentado al francés

Por otra parte, otro de los aspectos es que Endrick forma parte del clan brasileño que lidera Vinicius, y Mbappé está intentando que el brasileño se quede sin compatriotas en el vestuario para intentar ser el líder de este poco a poco. La rivalidad y la lucha de egos que hay entre las dos estrellas es grande y el francés cree que puede acabar ganando la partida si sus amigos van saliendo poco a poco del Madrid.