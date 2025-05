Mbappé no lo soporta, llegaron a las manos en un entrenamiento del Real Madrid, desde entonces no le habla

A pesar de que no ha conseguido los títulos deseados, la primera temporada de Kylian Mbappé, futbolísticamente hablando, roza el excelente, ya que el francés se ha convertido en uno de los líderes del Real Madrid en los pocos meses que lleva en la capital española y se ha echado el equipo a la espalda en incontables partidos, especialmente gracias a su acierto de cara a portería.

Sin embargo, su llegada al vestuario no ha sido la mejor posible y ha tenido algunos enfrentamientos con algunos jugadores que no han acabado de entender o no les ha gustado la actitud de prepotencia con la que ha aterrizado el atacante. De hecho, Mbappé incluso llegó a las manos en un entrenamiento con otro futbolista muy polémico del equipo y, desde entonces, no le habla.

Kylian Mbappé no se habla con Antonio Rüdiger

Se trata de Antonio Rüdiger, uno de los jugadores que más está en el punto de mira por su comportamiento nocivo y por su actitud tóxica, tanto al cuerpo técnico como a sus propios compañeros. Algunos jugadores como el propio Mbappé están hartos de él y no lo soportan en absoluto, más aún si en los entrenos, en un lance de un juego amistoso, el alemán entra de forma desmedida a una acción.

Eso fue lo que pasó entre el defensa y el francés, hecho que propició que llegaran a las manos y tuvieran que ser separados por algunas personas. No es la primera vez que Rüdiger comete este tipo de acciones que hierve la sangre de sus compañeros, ya que Jude Bellingham también tuvo un rifirrafe con él en otro entrenamiento, precisamente por las mismas circunstancias, por la falta de medir del jugador.

Florentino Pérez deberá tomar una decisión respecto al alemán

Rüdiger está teniendo muchos problemas recientemente entre algunos jugadores del Madrid por su comportamiento y la situación parece haber llegado a un punto límite, por lo que está por ver cómo afrontará Florentino Pérez este nuevo capítulo polémico. De hecho, el alemán ya fue sancionado por su pésima actitud en la final de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, intentando agredir a un árbitro, y ya no acabará la temporada por lesión.