Mbappé no quiere a Klopp en el Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido esta temporada en el jugador más importante del Real Madrid. El francés se ha consagrado como el líder absoluto del equipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por eso, el delantero está intentando tener poder de decisión en el futuro entrenador del conjunto blanco, teniendo en cuenta que Xabi Alonso está en la cuerda floja.

Y ahí, la estrella le habría comunicado a Florentino Pérez que no quiere a Jürgen Klopp como el próximo técnico del Madrid, sino que prefiere la llegada de su compatriota e ídolo de la infancia: Zinedine Zidane. De hecho, el futbolista ya quería que fuera el técnico escogido para sustituir a Carlo Ancelotti la temporada pasada, pero el presidente, a pesar de que no era su favorito, decidió escoger a Alonso.

Kylian Mbappé prefiere a Zinedine Zidane antes que a Jürgen Klopp

Ahora, con el tolosarra pendiendo de un hilo por la crisis que está viviendo la entidad madrileña, la lista de nombres que hay para su sustituto no es tan larga. El alemán sería el gran sueño de Florentino, ya que lo ha querido en más de una ocasión, pero nunca ha acabado llegando al Santiago Bernabéu. Además, se encontraría con la oposición de su jugador más importante, Mbappé.

El francés quiere que Zidane sea el relevo de Alonso y que el técnico tenga su tercera etapa en el banquillo del Madrid. Para el atacante, sería un sueño poder ser entrenado por su ídolo en el conjunto blanco y también cree que sería el entrenador ideal para poder reconducir una situación que, a día de hoy, está llevando al equipo a la ruina con tan solo unos meses de temporada disputados.

El francés quiere ser entrenado por su ídolo de la infancia

Por lo tanto, está por ver si Florentino hará caso a su máxima estrella o hará oídos sordos e irá con todo a por Klopp. De momento, parece que Álvaro Arbeloa, entrenador del Castilla, sería el técnico puente para lo que queda de curso en el caso de que se destituyese a Alonso, mientras que el nuevo inquilino del banquillo ya llegaría a partir del próximo verano.