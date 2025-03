Mbappé parte el vestuario del Real Madrid con dos bandos enfrentados

Kylian Mbappé llegó el pasado verano al Real Madrid siendo un fichaje histórico después de tantos años de calabazas por parte del francés. El delantero acabó aterrizando en el Santiago Bernabéu de una vez por todas para hacer historia en el conjunto blanco, y a pesar de algunas dudas con su rendimiento en algunos partidos, el atacante está demostrando su gran calidad y su condición de estrella indiscutible.

Sin embargo, su llegada no ha sido bien recibida por parte de todo el mundo, especialmente en el vestuario del equipo. A otra de las estrellas de la plantilla, Vinicius, no le gustó nada el fichaje de Mbappé, y más aún después de que supiera que el francés le superó en la escala salarial y es el jugador que más está cobrando de toda la plantilla, algo que el brasileño no ha soportado, así como algunas diferencias en el terreno de juego.

La llegada de Mbappé ha dividido el vestuario en dos bandos

Por eso, la relación que hay entre ambos es nula y eso ha provocado que dos bandos estén enfrentados en el vestuario: el clan francés, liderado por Mbappé, y el brasileño, con Vinicius a la cabeza. Algunos jugadores no se hablan entre ellos, especialmente los de esa nacionalidad, mientras que el resto se posiciona en favor de unos y otros. La convivencia no es buena y eso está afectando al equipo.

Carlo Ancelotti ha intentado poner paz en más de una ocasión, pero la situación parece lejos de poder solucionarse. La lucha de egos es existente y cada vez va creciendo, algo que los capitanes han intentado ponerle remedio, pero no ha habido manera. Vinicius no soporta que un jugador que solo lleva unos meses en el Madrid ya le haya adelantado, tanto futbolísticamente como económicamente.

Futbolistas veteranos también se han quejado del francés

Además, la actitud de Mbappé tampoco ha ayudado del todo, ya que otros futbolistas experimentados, como Luka Modric, se han quejado de su comportamiento y de su falta de ayuda defensiva en algunos partidos, además de sus aires de estrella, que a pesar de que lo es, en algunos encuentros no lo ha acabado de demostrar, desapareciendo completamente del juego.