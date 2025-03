Mbappé se convierte en un problema en el vestuario del Real Madrid

Kylian Mbappé llegó el pasado verano como el gran fichaje del Real Madrid. El francés acabó aterrizando en el Santiago Bernabéu después de muchos años dando calabazas, pero su rendimiento en el terreno de juego ha tenido algunas irregularidades. Por eso, el delantero se está convirtiendo en un problema, tanto en el vestuario como en el campo, y la entidad madrileña quiere intentar solucionarlo.

El jugador ha estado desconectado en las últimas semanas después de la exhibición que dio contra el Manchester City, justo cuando más le necesitaba su equipo. Precisamente, en el partido contra el Atlético de Madrid correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions, Mbappé estuvo completamente desaparecido y no puso ningún miedo en el cuerpo de la defensa del conjunto colchonero.

Mbappé, desaparecido en los últimos partidos

En los últimos encuentros, el francés no está demostrando un rendimiento de estrella, aunque sí el trato que le está dando el club por su estatus. Algo que no ha gustado nada a futbolistas como Vinicius, ya que teniendo en cuenta que su compañero no está rindiendo en el campo como se esperaba, que se le mantenga ese trato cuando no está demostrándolo no ha sentado nada bien en el vestuario.

La intención que tiene Carlo Ancelotti es la de recuperar las sensaciones perdidas con Mbappé y que vuelva a ser ese delantero letal que solucione él solo los partidos. El Madrid lo necesita de la noche a la mañana para conseguir los objetivos de la temporada, que son ganar los máximos títulos posibles. Eso sí, el técnico italiano también le ha pedido que se esfuerce en tareas defensivas para ayudar al equipo.

Sus números siguen siendo buenos

Aun así, el primer año del francés en el conjunto blanco sigue siendo muy bueno, ya que ha marcado 28 goles en 41 partidos, números de escándalo. Sin embargo, lo que importan son los hechos, y contra el Atleti, en la Champions, tuvo algunos errores de bulto que no gustaron nada a la afición y provocaron los primeros murmullos en la grada del Bernabéu.

Por lo tanto, está por ver si Mbappé recuperará el gran nivel que demostró en el duelo contra el City o si el Madrid tiene un verdadero problema de cara en adelante.