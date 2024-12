Mbappé presiona para echar a Ancelotti del Real Madrid

La temporada de debut de Kylian Mbappé no está siendo muy fácil para el delantero francés. El jugador está recibiendo muchas críticas por su rendimiento en el terreno de juego, a pesar de ser el máximo goleador del equipo junto a Vinicius Jr. En ese sentido, el atacante cree que la culpa no es suya, sino la del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y ha pedido cambios.

El francés está presionando a Florentino Pérez para que eche al técnico italiano y coloque a su compatriota favorito en el banquillo del Santiago Bernabéu: Zinedine Zidane. Mbappé quiere a su ídolo de la infancia en el Madrid y para él sería un sueño que lo entrenase la leyenda francesa. Depende de como vaya la temporada, los deseos del jugador se podrían cumplir.

Mbappé quiere a Zidane por Ancelotti

La situación de Mbappé no está siendo la mejor en el vestuario blanco, con enfrentamientos con algunos compañeros, y cree que su entrenador, Carlo Ancelotti, no le está defendiendo en absoluto. Además, las tácticas del italiano no están dando efecto en el terreno de juego y el francés piensa que con otro técnico se solucionarían muchos problemas en el juego del conjunto madrileño.

El atacante quiere la tercera vuelta de Zidane al Madrid porque vio como el entrenador francés se ganaba al vestuario en los años que estuvo en el banquillo blanco y ganaban títulos con mucha facilidad. Mbappé tendría un fiel defensor suyo y su compatriota podría sacar su máximo potencial y volver a ser el futbolista que era en el PSG. Ahora, de blanco, está bloqueado mentalmente con Ancelotti.

La apuesta de Zidane

Zidane es una de las opciones que tiene Florentino Pérez para sustituir al técnico italiano y el francés también piensa que el mejor fichaje posible de cara a la próxima temporada sería recuperar al mejor Mbappé. El entrenador está plenamente convencido de que podría hacerlo y que la situación en el Madrid mejoraría mucho si él volviera al Santiago Bernabéu por tercera vez. La decisión está en el tejado del presidente y no podrá tardar mucho en decidir.