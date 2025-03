Mbappé presiona para que no esté en el 11 del Real Madrid contra el Atlético

El Real Madrid llegará este miércoles al Metropolitano con ventaja en el marcador después de la victoria en la ida contra el Atlético de Madrid (2-1). Aun así, el conjunto blanco tendrá que hacer un gran partido para evitar una remontada de los colchoneros y quedar eliminados de la Champions. Por eso, Kylian Mbappé ha estado presionando a Carlo Ancelotti con la confección del once titular.

El delantero francés está intentando que el técnico italiano no deje en el banquillo a uno de sus mejores amigos y compatriotas: Eduardo Camavinga. El centrocampista tiene todos los números para arrancar el encuentro desde el banquillo, ya que Brahim Díaz, después de su gran partido en la ida y las dudas que hay con el francés, Ancelotti podría poner al internacional con Marruecos desde el inicio.

Mbappé está intentando que Camavinga no sea suplente contra el Atlético

Aun así, Mbappé está intentando que ese no sea el caso y ya ha hablado con el entrenador sobre eso, pero no parece que las peticiones de la estrella acaben surtiendo efecto. La realidad es que el rendimiento de Camavinga está siendo pésimo esta temporada y sus constantes errores están perjudicando al Madrid. Además, las lesiones también no le están ayudando, ya que ha perdido el tono físico.

El francés se ha vuelto inseguro con el balón en los pies y no está siendo muy preciso con sus pases, además de ser superado con facilidad por sus rivales y cometiendo faltas tontas o incluso penaltis, como en los últimos partidos. Por eso, Ancelotti ve a Brahim un mejor jugador para el centro del campo del equipo y el hombre clave para acompañar a Aurelien Tchouameni en la sala de máquinas.

El Madrid deberá tomar una decisión con Camavinga

Teniendo en cuenta que el caché de Camavinga está cayendo en picado con sus actuaciones, el Madrid deberá tomar una decisión el próximo verano acerca de su futuro. Aún es joven, por lo que la dirección deportiva podría sacar un buen traspaso económico por él, pero está por ver si Ancelotti o el nuevo entrenador, si el italiano no continúa, deciden quedarse con el centrocampista francés o piensan que lo mejor es que se vaya.