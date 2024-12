Vinicius no le dirige la palabra y no es el único en el vestuario del Real Madrid

La lucha de egos que hay en el vestuario del Real Madrid no se ha acabado a pesar del gran momento de forma que vive el equipo blanco. Algunas estrellas de la plantilla están enfrentadas entre ellas y no tienen ningún tipo de relación salvo la profesional en el terreno de juego. Además, hay dos grupos muy designados de jugadores y eso está creando problemas a Carlo Ancelotti.

En ese sentido, uno de los futbolistas más importantes, Vinicius Jr., y ganador del The Best, no dirige la palabra al fichaje estrella de este verano: Kylian Mbappé. El brasileño y el francés no se llevan nada bien y se han enfrentado en más de una ocasión, ya que el primero cree que el atacante lleva muy poco tiempo en el equipo para querer ser un líder, tanto dentro como fuera del campo.

Vinicius no soporta a Mbappé

Mbappé solo lleva unos pocos meses vistiendo la camiseta blanca y algunos compañeros del vestuario no le aguantan, ya que aunque es un gran jugador, vino con aires de estrella y de liderazgo desde el primer día y algunos creen que hay que respetar los rangos. Aunque haya venido al Madrid siendo uno de los mejores del mundo, aún tiene que ganarse el respeto de los demás futbolistas. Jude Bellingham es otra pieza clave que no está a gusto con el recién llegado.

Por otro lado, hay rivalidad entre dos clanes del vestuario: el brasileño y el francés. El primero, liderado por Vinicius y acompañado por Éder Militão, Endrick y Rodrygo, mientras que el segundo ha surgido con la llegada de Mbappé al conjunto madrileño esta temporada y se le suman jugadores como Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurelien Tchouameni. Estos dos grupos están enfrentados y no se hablan.

Situación límite en el vestuario

La situación que se vive fuera del terreno de juego está llegando a un punto de no retorno y Carlo Ancelotti lo sabe. El técnico italiano ha tenido que pedir ayuda a Florentino Pérez para que no se acabe rompiendo todo y afecte al juego del equipo, que de hecho ya pasó a principio de temporada, pero la plantilla lo supo reconducir por el bien del Madrid. Aun así, la situación está lejos de arreglarse.