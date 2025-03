Mbappé se queja de que Vinicius y Rodrygo le están haciendo el vacío en el Real Madrid

Kylian Mbappé fue el gran fichaje del pasado verano en el Real Madrid. El delantero acabó aterrizando en el Santiago Bernabéu después de muchos años dando calabazas al conjunto blanco y, desde el primer momento, se ha convertido en una de las estrellas del equipo. Aun así, a veces hay dudas con el rendimiento que está teniendo el francés en el terreno de juego y tampoco ha hecho buenas migas con algunos compañeros.

De hecho, el atacante se ha quejado de que su trato con los demás jugadores del ataque no es el mismo. Mbappé piensa que otros como Vinicius y Rodrygo le están haciendo el vacío y no le pasan la pelota, ya que los dos brasileños son más generosos entre ellos y se buscan más. Hay jugadas en las que el francés se ve apartado por sus propios compañeros en el campo y no le está gustando la situación.

Mbappé se ve apartado en el terreno de juego en algunas ocasiones

Aunque el exjugador del PSG se le ve más condescendiente, sus otros compañeros de ataque no se muestran tan generosos y eso está afectando a Mbappé. El lenguaje gestual que demuestra en el campo no es el mismo que tenía antes, cuando estaba en Francia o cuando empezó a disputar sus primeros partidos con el Madrid. Su actitud sobre el césped ha cambiado y no se entiende el motivo real.

Es verdad que el delantero y Vinicius no se llevan nada bien y esto ha afectado a otros integrantes de la plantilla, como el mismo Rodrygo, teniendo en cuenta que el clan francés y el brasileño están enfrentados en el vestuario, pero en el terreno de juego la situación debería cambiar para ser más profesionales y que esto no perjudique a los intereses del conjunto blanco de cara al futuro.

El Madrid tendrá que tomar una decisión importante

La situación está llegando a un punto insostenible, y a pesar de que Florentino Pérez confía en que se resuelva dentro de poco, es posible que el Madrid tenga que tomar una decisión el próximo verano respecto al futuro de alguna de las estrellas.