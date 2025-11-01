Mbappé y Tchouaméni avergonzados al descubrir que ha estado engañando al Real Madrid

El Real Madrid vive un nuevo episodio de desconcierto y tensión en su vestuario. Mbappé y Tchouaméni se han mostrado avergonzados al descubrir que Ferland Mendy ha estado, según fuentes internas, engañando al club sobre su situación real y sus intenciones futuras. Mientras el lateral francés se recupera de su lesión, varios compañeros han empezado a notar su falta de compromiso, algo que ha levantado alarmas en el cuerpo técnico y en el vestuario.

La noticia ha generado un fuerte malestar. Mbappé y Tchouaméni, dos de los jugadores más influyentes en el equipo, sienten que la falta de claridad de Mendy ha afectado a la dinámica colectiva. Ambos consideran que, mientras un jugador del primer equipo no esté plenamente comprometido, puede repercutir en la cohesión y el rendimiento del grupo, especialmente de cara a competiciones clave como la Liga y la Champions.

Arabia Saudí y la salida de Mendy

La situación contractual de Mendy complica aún más las cosas. Su vínculo con el Real Madrid se mantiene hasta 2026, pero el jugador no tiene intención de continuar si sus condiciones o el protagonismo no se ajustan a sus expectativas. La opción de marcharse a Arabia Saudí en el mercado de invierno ya está sobre la mesa, y el club se prepara para negociar en cuanto Mendy esté completamente recuperado.

El Real Madrid estudia varias alternativas para su salida. La más probable sería un traspaso directo a un equipo saudí dispuesto a cumplir con las demandas económicas del lateral, tanto en salario como en prima por firma. De manera paralela, se contempla la posibilidad de incluir cláusulas de recompra o beneficios futuros en la operación, aunque esto dependerá de la negociación final entre las partes.

La sorpresa en el vestuario blanco

El impacto de la situación de Mendy va más allá del plano individual. El vestuario del Real Madrid ya empieza a reorganizarse de cara a posibles sustituciones, mientras Xabi Alonso y la dirección deportiva analizan cómo cubrir el lateral izquierdo sin desestabilizar el esquema defensivo. Mbappé y Tchouaméni, por su parte, esperan que la salida de Mendy se gestione de manera rápida y profesional para que el equipo pueda mantener la competitividad y evitar que este tipo de tensiones afecte al rendimiento colectivo.