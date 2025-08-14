Vinicius ha sido el primero en saber que no seguirá en el Real Madrid

En un momento complicado por su futuro en el Real Madrid, Vinicius habría sido de los primeros en enterarse de que uno de sus mejores amigos en el vestuario y compatriota no continuará en el conjunto blanco la próxima temporada, ya que se intentará cerrar su salida en las últimas semanas de este mercado de fichajes veraniego, a pesar de que podría debilitar al equipo.

Se trata de Rodrygo Goes, uno de los futbolistas que está en el punto de mira constante por los rumores que hay sobre su posible salida. Xabi Alonso ya le comunicó en su día que no contaba con él y que había perdido el papel de titular indiscutible, por lo que el brasileño accedió a marcharse y se le abrió la puerta de salida. Sin embargo, aún no hay nada avanzado con su traspaso.

Vinicius sabe que Rodrygo acabará marchándose del Madrid

Al Madrid le hubiese gustado que la situación estuviese resuelta desde hace tiempo, pero los equipos interesados en él han hecho marcha atrás al conocer las altas exigencias que la entidad madrileña ha puesto encima de la mesa. Florentino Pérez está pidiendo un mínimo de 90 millones de euros para vender a Rodrygo, una cantidad que nadie está dispuesto a pagar por él.

De momento, Rodrygo sigue en el equipo, pero después de las palabras de Alonso hacia él, el tolosarra ha dejado claro que será enviado al banquillo de manera constante, como sucedió en el primer y único partido de pretemporada, donde incluso Brahim Díaz pasó por delante del brasileño en los esquemas del técnico, a pesar de que acabó marcando un gol con su futuro incierto.

El extremo brasileño podría irse al City

El Manchester City ha sido el último de los conjuntos que ha vuelto a interesarse por él, pero está por ver si el club inglés hará una ofensiva total en las últimas semanas del mercado de fichajes veraniego o volverá a bajar su interés dentro de poco, como sucedió a principios de verano. La situación de Rodrygo es muy complicada y no se descarta que, al final, acabe quedándose.