Modric le ha pedido, por favor, que no perjudique al Real Madrid en el Mundial de Clubes

Luka Modrić es el máximo referente dentro del vestuario del Real Madrid. Su historia en el club lo avala, y por eso, cada vez que toma la palabra, sus compañeros guardan silencio y escuchan. Con el equipo a punto de afrontar el último partido de la liga contra la Real Sociedad, el croata es uno de los líderes del vestuario y no se calla la boca si tiene que recriminarle algo a algún compañero. El próximo Mundial de Clubes significará la despedida del Madrid del futbolista de Zadar.

A punto de cumplir 40 años en septiembre, Modric percibe que algunos futbolistas no pueden continuar en el club blanco. O crean mal ambiente, o no están totalmente enfocados para afrontar la parte más exigente de la temporada. El croata cree que les falta implicación y, en algunos casos, falta de buena conducta. Y se lo ha hecho saber a la directiva blanca. Modric no se corta un pelo ya. Ha pedido que uno de los futbolistas deje de montar shows partido sí partido también.

Modric se queja de la falta de intensidad de Vinícius y lo advierte sobre sus shows

Al ‘10’ del Real Madrid no le gusta nada la actitud del internacional brasileño. Hace unas semanas tuvo una discusión reclamándole un cambio de actitud por su mala conducta en el campo. Y ahora también le recrimina su falta de compromiso encima el verde. Modric ve como el brasileño no presiona y no ayuda en el balance defensivo a su equipo.

Modric cree que buena parte de los problemas de juego que está padeciendo el Madrid vienen de la nula capacidad defensiva de sus delanteros. A pesar de ello, la relación entre Modric y Vinícius está rota desde hace tiempo. No se hablan. Y ahora el capitán ha elevado la queja a su entrenador Ancelotti.

Modric ya tuvo una bronca con Vinícius por su mala conducta

El veterano capitán croata ya no ha podido aguantar más, y protagonizó una bronca en la que le recriminó a Vinícius su actitud chulesca, irritante y provocativo hacia todo lo que le rodea. Modric está harto, desde que el brasileño recaló en el Real Madrid, de tener que calmarlo y dar la cara delante del árbitro y jugadores rivales por él.

Y Vinícius, en vez de devolverlo con gratitud, lo hace con desplante, si desplante también con sus compañeros. Modric solo espera que acabe la fiesta en paz y la actitud del brasileño no desestabilicé al equipo para la consecución del tan anhelado Mundial de Clubes.