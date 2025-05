Modric no le habla, Courtois tampoco y Mbappé se ha movido a sus espaldas para que no siga en el Real Madrid

El Real Madrid está viviendo una temporada muy complicada, tanto dentro como fuera del terreno de juego, y el vestuario lleva tiempo convertido en una lucha de egos. Las grandes estrellas del equipo no se llevan bien entre ellas y no hay concordia entre los integrantes de la plantilla, por lo que es normal que luego, en el campo, no haya un buen juego si las relaciones personales no están en un buen punto.

En ese sentido, una de las estrellas del Madrid tiene cada vez menos amigos dentro del vestuario y está siendo apartado por la gran mayoría. El capitán, Luka Modric, lleva tiempo sin hablarle, de la misma manera que Thibaut Courtois, mientras que uno de los recién llegados, Kylian Mbappé, a pesar de que no lleva ni un año en el conjunto blanco, ya está moviendo los hilos para un cambio drástico.

La gran mayoría del vestuario se ha hartado de Vinicius

Este futbolista no es otro que Vinicius, uno de los más polémicos del Madrid por sus actuaciones sobre el césped y por su actitud tóxica y nociva para el equipo. El brasileño ha perdido mucho protagonismo como uno de los líderes de la plantilla, como sí que lo era el año pasado, y este curso su nivel ha bajado considerablemente, además de los constantes episodios polémicos en los que se ha metido.

Por eso, la gran mayoría del vestuario se ha hartado de su comportamiento y ha sido apartado por varios pesos pesados y, de hecho, también ha habido movimientos para que no siga en el Madrid, como los llevados a cabo por Mbappé, que ha hablado con Florentino Pérez para que no renovara a Vinicius por ser un jugador nocivo para el club y para sus propios compañeros.

El brasileño lleva tiempo negociando su renovación con el Madrid

Aun así, está por ver la decisión que tomará el presidente después de haber llegado a un punto clave para las negociaciones de la renovación del contrato del brasileño. Ya estaría prácticamente todo acordado, pero si la gran mayoría del vestuario se negase a su renovación, la situación podría cambiar drásticamente y el futuro de Vinicius en el Madrid se podría complicar un poco.