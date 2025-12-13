Ni Klopp ni Zidane, el tapado de Florentino Pérez para relevar a Xabi Alonso

El Real Madrid vive semanas de tensión deportiva. Los últimos resultados han disparado los rumores sobre la continuidad de Xabi Alonso, señalado por la falta de fútbol del equipo, la irregularidad en la creación y una sensación persistente de bloqueo ofensivo. El debate no gira solo en torno a los marcadores, sino al modelo de juego, cuestionado por su escasa fluidez pese al talento de la plantilla.

En este contexto, en los despachos del Bernabéu se estudian escenarios de contingencia. Y no, ni Jürgen Klopp ni Zinedine Zidane encabezan ahora mismo la lista.

Las dudas con Xabi Alonso y el desgaste del proyecto

El Madrid de Xabi Alonso ha mostrado solidez en tramos puntuales, pero también una preocupante incapacidad para dominar partidos desde el balón. La salida limpia, la conexión entre líneas y la generación de ocasiones se han resentido, lo que ha provocado críticas internas y externas. Florentino Pérez valora el proyecto y el potencial del técnico, pero el crédito no es infinito cuando el equipo no transmite crecimiento.

Las comparaciones con etapas anteriores y la exigencia inmediata del club aceleran el ruido. Si la dinámica no mejora, el relevo podría activarse antes de lo previsto, con una consigna clara: experiencia, autoridad y una idea reconocible para competir desde el primer día.

Joachim Löw, experiencia mundialista para el banquillo blanco

Ahí aparece Joachim Löw, el tapado de Florentino. Campeón del Mundo con Alemania en 2014, Löw aporta un perfil contrastado: gestión de grandes egos, jerarquía táctica y vocación ofensiva. Su historial incluye ciclos largos al frente de selecciones, con una identidad clara basada en la posesión, la presión coordinada y la movilidad en ataque.

Las condiciones para su llegada serían claras: autonomía deportiva, cuerpo técnico de confianza y un proyecto a corto plazo con objetivos inmediatos. A diferencia del Madrid de Xabi Alonso, el de Löw priorizaría un centro del campo dominador, laterales profundos y extremos con libertad para atacar por dentro, buscando superioridades constantes. Además, su experiencia en torneos cortos y vestuarios de élite encaja con la exigencia del club. No sería una apuesta de futuro, sino una solución de impacto para estabilizar el equipo y devolverle un sello reconocible. Florentino no decide hoy, pero el nombre está sobre la mesa. Y eso, en el Real Madrid, nunca es casualidad.