Nico Williams ha sido descartado por el Real Madrid

El Real Madrid ya está planificando los fichajes de cara a la temporada que viene con los objetivos prioritarios. Mientras que la zona defensiva y el centro del campo serían posiciones muy importantes a la hora de reforzar el equipo, la delantera parece que no tendrá muchos cambios salvo alguna salida. La dirección deportiva cree que la zona atacante está bien servida.

En ese sentido, los blancos han descartado el fichaje de Nico Williams. El extremo del Athletic Club no encaja en la plantilla actual del Madrid y no lo ven una incorporación prioritaria. Interesó en el pasado, cuando los madrileños buscaban desborde por las bandas, pero ahora esa posición está bien cubierta. Principalmente, por Vinicius Jr., pero Kylian Mbappé también puede jugar ahí cuando el brasileño no está.

Nico Williams no fichará por el Madrid

Florentino Pérez no quiere que hayan más problemas en la delantera y que la lucha de egos en el vestuario se multiplique con el fichaje de Nico Williams. El vasco crearía un conflicto a la hora de tener minutos en la zona atacante y el Madrid no se puede permitir eso. Por eso, y a pesar de ser un jugador muy interesante y alguien a seguir, no tiene sitio en el Santiago Bernabéu.

En el caso de que Vinicius cumpliera sus amenazas de no renovar y decidiera irse, aunque es algo improbable, es posible que el Madrid intentara el fichaje del pequeño de los Williams para volver a fortalecer el extremo izquierdo. Aun así, es muy complicado que suceda, ya que el brasileño se quiere quedar en Madrid a pesar de las dudas que tiene.

¿Vía libre al Barça?

Con el Madrid descartando a Nico Williams, el Barça se ha quitado de encima a otro posible competidor. Los azulgranas sí que están interesados en el extremo vasco y podrían volver a la carga por él después del intento fallido del pasado verano. Solo necesitan el sí del jugador, ya que tiene una cláusula de rescisión estipulada, y parece que la próxima temporada sí que podría ser la de la llegada del futbolista a Barcelona.