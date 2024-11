Florentino Pérez rechaza la oferta y pide los 1.000 millones que figuran en la cláusula con el Real Madrid

El Real Madrid está teniendo un inicio de temporada complicado, con el mal juego del equipo y las constantes lesiones que están acechando al club blanco. Además, que Vinicius no ganase el Balón de Oro fue otro capítulo negativo para el curso de los madrileños. Por eso, los grandes clubes europeos quieren echarle sal a la herida y buscan fichar a los mejores futbolistas del conjunto de Chamartín.

En ese sentido, el PSG ha vuelto a la carga por el extremo brasileño en un intento de ser el sucesor de Kylian Mbappé, pero han vuelto a recibir la misma respuesta por parte de Florentino Pérez: todas las ofertas son rechazadas inmediatamente y el precio de una posible salida de Vinicius es de 1.000 millones de euros. Es decir, la cláusula de rescisión que tiene el jugador en su contrato.

El PSG vuelve a recibir calabazas por Vinicius

El Madrid no contempla en ningún escenario una posible salida de Vinicius, ya que lo ven como una de las estrellas de la plantilla y perderlo significaría un golpe muy duro. Aunque el PSG esté dispuesto a pagar mucho dinero, la situación económica de la entidad madrileña es buena y no se necesita vender. Desde la dirección deportiva creen que no podrían encontrar un reemplazo del brasileño en el mercado que sea del mismo nivel.

Por otra parte, Florentino está intentando renovar al jugador, ya que su contrato acaba en junio de 2027. Sin embargo, en el entorno de Vinicius hay dudas de si renovar o no el contrato con el club blanco. Aunque su compromiso con la entidad podría ser claro, el racismo que vive en España y las constantes polémicas que vive en los terrenos de juego podría hacer cambiar de opinión al brasileño.

Vinicius pide una renovación histórica

Por eso, Vinicius le ha pedido a sus representantes que si el Madrid quiere que el jugador renueve, tendrá que ser mediante una renovación histórica. El brasileño quiere ser el número 1 en la plantilla y el que más cobre, por encima de Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Vinicius cree que es el mejor futbolista del mundo y, por lo tanto, del conjunto blanco, y que se merece una renovación a ese nivel.