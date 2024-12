Nico Williams no quiere fichar por el Real Madrid

Nico Williams se quedó este pasado verano en el Athletic Club después de tener pie y medio fuera. El extremo fue uno de los culebrones del mercado de fichajes y todo parecía destinado a una salida dirección Barcelona, pero finalmente no se dio y el vasco se quedó una temporada más en el conjunto bilbaíno. Aun así, el año que viene se podría volver a hablar de un posible traspaso del jugador.

Está por ver si el FC Barcelona volverá a la carga a por el futbolista, además de algunos equipos de la Premier League. Los clubes ingleses están como locos por intentar fichar a Nico, ya que creen que su juego es ideal para la liga inglesa. Por otra parte, el pequeño de los Williams ya ha descartado un posible destino: el Real Madrid. El vasco no quiere fichar por el club blanco.

Nico Williams descarta al Madrid

Los madrileños han sido uno de los conjuntos interesados por el extremo para poder reforzar la zona de ataque. Su incorporación solo se habría producido si hubiese habido alguna salida importante en la delantera. Sin embargo, el jugador no habría aceptado una salida a la capital española por algunas razones, tanto futbolísticas como emocionales, y tendría otros objetivos en mente.

Nico no quiere fichar por el Madrid porque no quiere competir ni con Vinicius Jr. ni con Kylian Mbappé. El vasco juega en las mismas posiciones que el brasileño y el francés, aunque este último ahora está jugando de 9, y no quiere luchar por minutos en el conjunto blanco. Sabe que esos futbolistas estarían por delante de él en las alineaciones y no quiere ver los partidos desde el banquillo.

Las posibilidades de Nico

Por lo tanto, al extremo del Athletic solo le quedaría el Barça como opción en la liga española, si los azulgranas vuelven a intentar su fichaje, o hacer las maletas e irse a Inglaterra, a algún equipo de la Premier League, donde sería muy bien recibido y tendría recibimiento de estrella. La pelota está en el tejado de Nico Williams y el próximo verano será decisivo para conocer el destino del jugador.