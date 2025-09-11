No acepta ser suplente, el problema es que el Real Madrid le prometió la titularidad, pero Xabi Alonso duda

El Real Madrid se ha reforzado muy bien durante este mercado de fichajes veraniego con varias incorporaciones de nivel, especialmente en la defensa, uno de los puntos débiles que tenía el equipo la temporada pasada. La llegada de Xabi Alonso también ha supuesto un cambio de aire fresco, pero el tolosarra tiene delante de él un serio problema con uno de los fichajes más ilusionantes.

La incorporación de Trent Alexander-Arnold fue vivida por parte del club y de la afición con gran alegría, teniendo en cuenta que llegaba al Santiago Bernabéu uno de los mejores laterales derechos del mundo. Sin embargo, el rendimiento del inglés en estos primeros meses no ha sido el mejor, y aunque se le prometió la titularidad, el técnico ya está empezando a dudar de él.

Trent Alexander-Arnold no acepta ser suplente en el Madrid

Y ahí, entra Dani Carvajal, el otro lateral derecho del equipo que ha vuelto al 100% después de recuperarse de la grave lesión de rodilla que sufrió a inicios de la temporada pasada. El capitán ya le ha arrebatado la titularidad en un partido y la situación podría mantenerse en el caso de que el madrileño continuara a un gran nivel y Alexander-Arnold no mejorara su adaptación.

Sin embargo, el inglés ya ha dejado claro que no acepta ser suplente, ya que no vino al Madrid para estar en el banquillo, y ya habría amenazado con marcharse si no es titular por decreto en la banda derecha. Sus representantes ya han empezado a mover ficha para un posible retorno a la Premier League, donde varios equipos ya estarían dispuestos a incorporarlo, incluso en el mercado de invierno.

El lateral inglés ya habría amenazado con irse más pronto que tarde

Aun así, parece muy complicado que el conjunto blanco deje marchar a uno de sus fichajes más ilusionantes de los últimos años tan solo unos meses después de su llegada. Para el Madrid, Alexander-Arnold es el jugador del futuro de la banda derecha, aunque ahora tenga que batallar con Carvajal para hacerse con un sitio en el once titular. A partir de ahí, Alonso decidirá quién ganará en cada encuentro.