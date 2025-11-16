No irá al Mundial con la Roja a pesar de ser de lo mejor porque su relación con Luis de la Fuente no es buena

A pesar de ser uno de los futbolistas españoles más en forma de la temporada, Álvaro Carreras tiene prácticamente imposible disputar el Mundial 2026. Su ausencia no responde a motivos deportivos, sino a la tensa relación que mantiene desde hace meses con el seleccionador Luis de la Fuente. La falta de sintonía personal y profesional entre ambos ha pesado más que su rendimiento, convirtiéndose en el factor determinante de su exclusión.

La relación entre Carreras y De la Fuente se deterioró en las últimas concentraciones, donde el lateral habría mostrado discrepancias con ciertas decisiones del seleccionador. Aunque nunca trascendieron públicamente, fuentes cercanas aseguran que el ambiente se volvió “frío y distante”. De la Fuente, que valora especialmente la disciplina interna y la jerarquía del vestuario, habría interpretado algunas actitudes de Carreras como gestos de falta de alineación con el grupo, lo que terminó por apartarlo totalmente del plan deportivo.

La competencia: Cucurella y Grimaldo, garantías absolutas

Además de la mala relación personal, Carreras tiene otro obstáculo difícil de superar: Luis de la Fuente considera el lateral izquierdo totalmente cubierto con Marc Cucurella y Álex Grimaldo, dos jugadores que ofrecen perfiles diferentes pero complementarios.

Cucurella aporta intensidad defensiva, agresividad en el uno contra uno y una enorme capacidad física para sostener el carril completo durante los 90 minutos. Es un futbolista fiable, disciplinado y muy del gusto del seleccionador. Por su parte, Grimaldo destaca por su calidad ofensiva, su golpeo de balón privilegiado y su capacidad para marcar diferencias en jugadas a balón parado. Su temporada a nivel europeo lo ha convertido en uno de los laterales más productivos del continente.

¿Qué ofrece Carreras que no basta para convencer?

Carreras, más vertical y desequilibrante que Cucurella y con más potencia física que Grimaldo, podría aportar profundidad, velocidad y llegada constante. Sin embargo, De la Fuente prioriza la estabilidad y el encaje colectivo por encima de la exuberancia individual. Y mientras la relación personal no mejore, su nivel actual será insuficiente.

Así, salvo giro inesperado, Álvaro Carreras no estará en la lista para el Mundial 2026, una ausencia que responde más a un choque de personalidades que a méritos deportivos.