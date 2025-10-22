No jugará ni un minuto en el Clásico, tampoco contra la Juve a pesar de ser el niño mimado de Florentino Pérez

El Real Madrid tiene una semana complicada por delante con la visita de este mismo miércoles de la Juventus, en el partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, y con la del FC Barcelona en el Clásico de Liga del próximo domingo. Con esos dos encuentros en mente, un jugador ya sabe que no jugará, a pesar de ser el niño mimado de Florentino Pérez.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo que ya estaría totalmente descartado por parte de Xabi Alonso. El tolosarra no cuenta con él para este curso, como ya ha demostrado en los primeros meses de la campaña, teniendo en cuenta que aún no ha debutado, quedándose relegado al ostracismo en el banquillo, por lo que su situación ya es muy preocupante para él.

El brasileño aún no ha tenido ni un solo minuto esta temporada, a pesar de que ha calentado en más de una ocasión en la banda para salir al terreno de juego, pero finalmente, el técnico ha decidido dar entrada a otros jugadores, como Gonzalo García, su principal competencia en el frente del ataque. La realidad es que Endrick no tiene sitio en los esquemas de Alonso y así lo ha demostrado.

Todo esto, a pesar de ser el niño mimado de Florentino Pérez, teniendo en cuenta que el fichaje del joven ariete fue uno de los más demandados por parte del presidente e incluso el máximo mandatario blanco ha parado en más de una ocasión la posible salida de Endrick del conjunto blanco. Aun así, parece que, de cara al próximo mercado de invierno, no será capaz de pararla.

El brasileño ya se habría dado cuenta de que no podrá jugar en el Madrid mientras Alonso esté al mando y, por eso, habría decidido marcharse en enero a otro equipo donde pueda tener más minutos y oportunidades, algo que, con el tolosarra, no podrá, después de que le haya dejado claro que no cuenta con él.