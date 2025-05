Vinicius tiene el primer gran problema con Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid provocará cambios drásticos en la plantilla del primer equipo. Además de los fichajes que se hagan y de las salidas que se produzcan, el tolosarra también tendrá mano dura con sus jugadores y exigirá cambios de actitud de aquellos que hayan demostrado un comportamiento tóxico, tanto dentro del terreno de juego como en el vestuario.

En ese sentido, uno de los señalados será Vinicius, con quien el vasco ya ha tenido una primera conversación. El brasileño sabe que el nombramiento del nuevo técnico supondrá un problema para él, ya que Alonso le ha exigido que tendrá que defender más sobre el campo de cara a la próxima temporada o no tendrá sitio en su equipo, ya que no quiere a jugadores que no ayuden a sus compañeros.

Alonso le ha exigido a Vinicius que defienda más

Una de las críticas que más ha recibido el delantero esta temporada ha sido por su pésima actitud defensiva y, de hecho, algunos futbolistas le han señalado públicamente, como Luka Modric, o incluso el técnico, Carlo Ancelotti. Tanto los pesos pesados del equipo como el entrenador le han recriminado en más de una ocasión esta campaña su poca ayuda en defensa y su poco compañerismo.

Por eso, Alonso no lo dejará pasar, como ha hecho el italiano, que a pesar de quejarse, le ha dado vía libre para que se quede arriba y no baje a defender. El tolosarra, en cambio, no hará eso, ya que ningún jugador estará por encima del escudo y del club, y todos tendrán que trabajar duro sobre el césped, tengan el nombre que tengan a la espalda, para conseguir los máximos éxitos para el Madrid.

El tolosarra no tendrá problemas en sentarlo si no lo hace

Por lo tanto, Vinicius ya sabe que tendrá que bajar en más de una ocasión a defender y a presionar la salida de balón de los rivales, algo que este curso ha destacado por no hacerlo, y que tendrá que trabajar más de la cuenta para ganarse su titularidad. Si la actitud del brasileño no cambia, Alonso no tendrá ningún problema para sentarlo en el banquillo y darle la oportunidad a otros que sí que se lo merezcan.