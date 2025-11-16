Pep Guardiola descarta tres jugadores del Real Madrid en la operación para sacar a Rodri del City

El Manchester City ha dejado claro que no está dispuesto a incluir a ningún jugador del Real Madrid en la operación para fichar a Rodri, centrocampista que Pep Guardiola considera irremplazable en su esquema. Fuentes cercanas al club inglés explican que el técnico español ve al mediocentro como un pilar fundamental de su sistema, y que cualquier intento de ofrecer recambios procedentes del Madrid no cumplirá con las expectativas tácticas ni deportivas que requiere el equipo citizen.

En las últimas semanas, el Real Madrid ha tanteado varias fórmulas para hacerse con los servicios de Rodri. Entre las propuestas se incluyeron nombres como Rodrygo, Tchouaméni y Dani Ceballos, pero Guardiola ha rechazado de manera tajante estas alternativas. Según su criterio, ninguno de estos jugadores podría eclipsar la influencia de Rodri en la medular ni aportar la estabilidad y el equilibrio que aporta el internacional español al City. La negativa también responde a la convicción de Guardiola de que el estilo de juego del City requiere una figura específica que controle los tempos y las transiciones, algo que no pueden garantizar los futbolistas ofrecidos.

Rodri, intransferible para Guardiola

El City, además, considera que cualquier intento de trueque con jugadores del Madrid podría desestabilizar su plantilla y complicar la armonía de un vestuario altamente competitivo.

Pese al rechazo de Guardiola, el Real Madrid mantiene su interés en Rodri, quien encajaría en el once tipo de Xabi Alonso como mediocentro posicional. Su capacidad para distribuir el juego, interceptar balones y equilibrar defensiva y ofensivamente a su equipo encajaría con el estilo de control que el técnico vasco quiere imponer en el Bernabéu.

Rodri y Xabi Alonso: cómo encajaría en el Madrid

Las ofertas del Madrid hasta la fecha han sido económicas, intentando negociar tanto un traspaso como posibles incentivos por rendimiento. Xabi Alonso ve en Rodri la figura ideal para complementar a Bellingham y reforzar la zona de pivote, especialmente ante la acumulación de minutos que exige la temporada y la participación en varias competiciones.

Por ahora, Guardiola mantiene a Rodri como pieza intocable, y el Madrid tendrá que valorar si insiste en la operación, busca alternativas en el mercado o prepara una estrategia a largo plazo para incorporar al centrocampista cuando su situación contractual lo permita.