Pep Guardiola ordena al City reiterarse de las negociaciones con el Real Madrid

Todo indica que Pep Guardiola ha vuelto a insistir a su cuerpo técnico y dirección deportiva en reabrir las negociaciones por Rodrygo, el extremo brasileño del Real Madrid. Según revela Planeta Real Madrid, ese interés firmemente implantado tenía una condición previa clara: que Manchester City lograse hacerse con Savinho. Sin embargo, el club inglés ha dado un giro de timón y ha decidido descartar cualquier oferta por su joven estrella, marcando el fin de ese escenario condicionante.

La apuesta por Rodrygo no es un capricho pasajero, sino una prioridad ofensiva para Guardiola. El exjugador madridista fue considerado como un recambio ideal si Savinho abandonaba el club, pero, según fuentes cercanas, esa venta ya no es viable. El brasileño seguirá en el City, cerrando así la puerta al fichaje que Guardiola tanto deseaba como alternativa directa al Real Madrid.

Rodrygo, fuera del radar... por ahora

Aunque el interés del City era firme, la negativa a desprenderse de Savinho ha obligado a Guardiola a bajar el pistón. Con el entorno del jugador desestimando una salida y el club blanco sin intención de negociar por menos de lo que valoran a Rodrygo, la operación parece en punto muerto. Lo que parecía una oportunidad táctica para el equipo inglés se ha desvanecido esta misma semana.

Para Rodrygo, este cierre de puertas puede representar una doble oportunidad: por un lado, mantener intacto su vínculo con el Real Madrid y, por otro, tener la opción de reivindicarse dentro de la plantilla. “Está dispuesto a luchar por la titularidad”, señalan algunas fuentes cercanas a las que se ha consultado sobre el asunto, y donde lo que sugiere que su ambición de recuperar protagonismo sigue intacta. Rodrygo sigue empañado en triunfar en el Real Madrid y hacerse un hueco en el once de Xabi Alonso.

Las posiciones de Real Madrid y Rodrygo no se mueven por el momento

El intento de fichar al brasileño se había convertido en una pieza clave en el tablero del City, pero ahora depende exclusivamente de la disposición del Real Madrid, el club propietario. Por el momento, Rodrygo no se mueve, y sus opciones pasan por revertir su situación deportiva antes que por una salida inminente.