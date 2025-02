Pep Guardiola pide a Bellingham al City

El Manchester City perdió 3-2 ante el Real Madrid en la ida de los 16avos de final de la Champions League y ahora necesita ganar sí o sí en el Santiago Bernabéu. Pep Guardiola sabe que darle la vuelta a la eliminatoria será casi imposible, no solo por la calidad del rival, sino también por el nivel que están mostrando varios de sus jugadores. El equipo ha entrado en caída libre desde la grave lesión de Rodri a principios de temporada y, desde entonces, no ha sido el mismo.

A esto se suma el flojo nivel de Kevin De Bruyne, quien parece estar disputando sus últimos partidos con el City. Pep Guardiola ya ha comunicado a la directiva del club que, para volver a ser competitivos, necesitan garantías en el mediocampo. Por eso, el fichaje de Jude Bellingham se ha convertido en una prioridad. El técnico considera que el jugador del Real Madrid tiene todas las cualidades para ocupar el vacío que dejará el belga y, además, para ser la base del proyecto futbolístico de los próximos años.

El presidente merengue está al tanto del interés del City por Bellingham y sigue con atención los acontecimientos. Por supuesto, el actual campeón de la Champions League no está dispuesto a negociar por uno de sus mejores jugadores. Primero, porque tiene solo 21 años, y segundo, porque su contrato es hasta 2029, por lo que no tiene prisa en desprenderse de él.

