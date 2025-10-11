Pep Guardiola pide a Bellingham al Real Madrid para soltar a Haaland

El nombre de Erling Haaland vuelve a estar en la órbita del Real Madrid tras los últimos rumores sobre Vinicius. El futbolista brasileño podría dejar su hueco en el club blanco al delantero noruego, pero el Manchester City no lo quiere en el Etihad. O, al menos, no es su principal objetivo. Ni tampoco Mbappé. El jugador con el que Guardiola y el City están obsesionados es Jude Bellingham, y con los 200 millones de la venta de Haaland se lanzarían directamente a por el centrocampista inglés.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha mostrado interés en fichar a Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid, y estaría dispuesto a negociar la salida de Erling Haaland al club español como parte de un intercambio. Esta estrategia busca rejuvenecer y equilibrar las plantillas de ambos equipos, adaptándolas a las necesidades tácticas de cada entrenador.

Un intercambio estratégico

El Manchester City, tras una temporada 2024/25 por debajo de sus estándares, busca reforzar su mediocampo con un jugador de la talla de Bellingham. Guardiola ve en el inglés las cualidades necesarias para sustituir a Kevin De Bruyne, quien podría estar en sus últimos años en el club. Bellingham, con su capacidad para distribuir el balón, su visión de juego y su llegada al área, encajaría perfectamente en el esquema del técnico catalán.

Por otro lado, el Real Madrid ha mostrado interés en Haaland, especialmente si no se resuelven las dudas sobre la renovación de Vinícius Júnior. La venta del brasileño podría liberar los recursos necesarios para fichar al noruego, quien ha expresado su deseo de jugar en el Bernabéu en el futuro. Este movimiento también permitiría al Madrid formar una delantera de ensueño con Haaland y Kylian Mbappé.

Encaje en los modelos de juego

En el Manchester City, Bellingham podría ocupar el rol de mediocentro ofensivo, similar al que desempeñó De Bruyne, aportando creatividad y control del juego. Su presencia permitiría a Guardiola implementar un estilo de juego más dinámico y vertical.

En el Real Madrid, Haaland sería el goleador que complementaría a Mbappé, formando una dupla letal en ataque. Su capacidad para desmarcarse y finalizar jugadas sería clave en el sistema de juego del club blanco.